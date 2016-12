Mascaţii au ridicat peste 250 de oi şi capre

Un crescător de animale din Cogealac a rămas cu saivanele goale după ce, ieri dimineaţă, jandarmii şi mascaţii Serviciului de Acţiuni Speciale (SAS), însoţiţi de un procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa, au descins în gospodăria sa. În urma acţiunii, oamenii legii au ridicat 257 de oi şi capre. Anchetatorii spun că au luat animalele fermierului pentru că acesta a distrus în mod sistematic culturile de pe aproape 160 de hectare din zona comunei Cogealac. În apărarea sa, bărbatul acuzat de oamenii legii, Mihai Mitrenca, susţine că animalele lui au stat numai pe păşune şi că cei care i-au golit curtea nu au avut nicio sentinţă judecătorească în baza căreia să facă acest lucru. „Pe la ora 6.00 a venit domnul procuror cu mascaţii şi jandarmii. Au încărcat animalele în basculante folosite pentru transportul pietrei şi au plecat. Erau şi iezi fătaţi de o zi, îmi venea să plâng, nu cred că or să mai trăiască nici măcar 24 de ore... Aruncau animalele ca pe cartofi! Am rămas doar cu un miel care a fost călcat în picioare de animalele speriate şi a murit. Procurorul nu a avut nicio hotărâre judecătorească în baza căreia să poată face aşa ceva! Noi ne judecăm în instanţă pentru că am fost acuzaţi că, anul trecut, am distrus o cultură. Vara, noi mergem cu oile la o fermă aflată la 15 km de Cogealac, a fratelui meu, iar acolo spun ei că am distrus o cultură de floarea-soarelui. Acum noi ne judecăm pentru chestia asta! Alaltăieri am fost acuzaţi că pe 17 ianuarie, când era viscolul ăla mare, eu şi nepotul meu, Dumitru Mitrenca, am păşunat excesiv, dar noi nu mai suntem acolo cu animalele de pe 1 ianuarie“, a declarat Mihai Mitrenca, proprietarul animalelor.

SOLE DISTRUSE DE ANIMALE Anchetatorii spun că proprietarul animalelor a intrat în conflict cu legea după ce anul trecut, pe 15 iulie, administratorul unei societăţi comerciale a depus o plângere în care arăta că o turmă de peste 500 de oi i-a distrus cultura de floarea-soarelui de pe trei sole. Mai mult, bărbatul le-a spus anchetatorilor că, în momentul în care a încercat să discute cu ciobanii, a fost atacat de Dumitru Mitrenca cu o bâtă. Pentru că s-a refugiat în maşină, Mitrenca şi-a vărsat nervii pe autoturismul acestuia, distrugându-l în mare parte. În acest caz, prejudiciul a fost estimat la peste 100.000 de lei. Anchetatorii spun că, la începutul acestui an, cei doi au recidivat. Pe 17 ianuarie, Mihai Mitrenca şi nepotul său au fost acuzaţi de administratorul unei alte firme că au dus oile într-o cultură de orz, distrugând şi deteriorând o suprafaţă de peste 50 de hectare. Prejudiciul în acest caz urmează să fie stabilit în urma unei analize ştiinţifice.

DOSARE PENALE Procurorul de caz susţine că această măsură extremă a fost luată pentru a-i împiedica pe cei doi să comită şi alte fapte similare. Potrivit anchetatorilor, „având în vedere perseverenţa infracţională a învinuiţilor, subzistă temerea agravării distrugerilor. Pe acest considerent, am dispus luarea măsurii asigurătorii a sechestrului judiciar cu deposedare a oilor folosite la comiterea distrugerilor în scopul recuperării pagubei, dar şi pentru preîntâmpinarea săvârşirii de noi fapte penale. Deşi are sute de oi şi capre, nu am găsit în curtea lui niciun cocean sau vreo căpiţă de fân. Cu ce le creştea?“. Mihai Mitrenca şi nepotul său sunt cercetaţi penal sub aspectul comiterii mai multor infracţiuni de distrugere. Animalele confiscate de anchetatori urmează să fie valorificate pentru despăgubirea proprietarilor solelor de teren distruse.