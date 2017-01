Mascaţii bucureşteni au îngrozit doi pensionari constănţeni... din greşeală

Doi bătrâni din Constanţa au trăit, ieri dimineaţă, clipe de groază, după ce "mascaţii" au intrat în forţă în locuinţa lor, confundîndu-i cu nişte falsificatori de carduri. Ana şi Gheorghe Chirazi, de 64 şi, respectiv, 73 de ani, locuiesc pe str. Verde, la nr. 64, în cartierul Brătianu, şi pînă ieri dimineaţă nu au avut niciodată probleme cu poliţia. Cei doi pensionari au fost treziţi brusc din somn, la ora 6.00, cînd în locuinţa lor au dat buzna mai mulţi jandarmi cu cagule pe faţă. "Au spart uşa cu piciorul şi au intrat în casă. Erau şase mascaţi, iar unul dintre ei a scos pistolul şi a ameninţat că trage. Am ridicat mîinile şi am încremenit de spaimă. După ce au răscolit toată casa, trei civili care îi însoţeau ne-au întrebat dacă sîntem familia Ciupercă, iar cînd le-am spus că aceştia sînt vecinii noştri, şi-au cerut scuze şi au plecat", a povestit Gheorghe Chirazi. Soţia acestuia susţine că experienţa a fost una traumatizantă: "Eu sufăr cu inima, iar soţul meu are diabet. Ne-am speriat foarte rău. Ne-au arătat o hîrtie, dar, de frică, nici nu am văzut ce scria pe ea. Am întrebat ce se întîmplă şi ni s-a răspuns că este vorba de o perchiziţie". Cînd şi-au dat seama că au greşit adresa şi au pătruns în altă locuinţă, echipa formată din procuror, poliţişti şi jandarmi din trupele speciale, toţi din Bucureşti, a părăsit casa şi s-a îndreptat către imobilul aflat tot pe strada Verde, dar la numărul 64 A, pentru care avea mandatul de percheziţie. Iniţial nu au putut să intre în curte din cauza unui câine rotweiller, pe care au ameninţat că îl omoară. Alertat de lătratul cîinelui, proprietarul casei, Marian Ciupercă, a ieşit din casă şi a ţinut animalul, pentru a le permite poliţiştilor să intre în locuinţă. După ce au întors toată casa pe dos, au luat hard diskul computerului, un fax, trei telefoane mobile şi o agendă telefonică. "I-am lăsat să caute prin toată casa, pentru că nu aveam nimic de ascuns. Au zis ceva de fiul meu, care are doar 14 ani, că ar fi implicat în falsificare de carduri. Nu cred că e adevărat, pentru că noi nici măcar nu avem internet", a spus Marian Ciupercă, tatăl băiatului suspectat că ar face parte dintr-o reţea de falsificatori de carduri. Bărbatul spune că ar fi semnat un proces verbal în baza căruia au fost ridicate bunurile care-i aparţineau şi că poliţiştii i-ar fi spus că acestea îi vor fi înapoiate peste două săptămîni, timp în care se vor căuta indicii legate de participarea fiului său la obţinerea de carduri contrafăcute. Surse din IGPR susţin că, pînă în prezent, ar fi reţinute mai multe persoane din diverse zone ale ţării, care ar fi implicate în falsificarea de carduri, majoritatea elevi.