Mascherano, condamnat la închisoare pentru evaziune fiscală!

Fundaşul echipei FC Barcelona Javier Mascherano a fost condamnat joi la un an de închisoare şi plata unei amenzi de 815.000 de euro pentru două acte de evaziune fiscală, infracţiuni comise în 2011 şi 2012, însă pedeapsa ar putea fi comutată în următoarele zile. Avocatul fotbalistului, David Aineto, a solicitat suspendarea pedepsei de un an de închisoare şi înlocuirea ei cu o nouă amendă, estimată în jurul sumei de 21.000 de euro. În acest proces, acuzarea s-a arătat favorabilă unei astfel de măsuri, aşa că este de aşteptat un nou verdict al judecătorului în următoarele zile. În Spania, pedepsele cu închisoarea mai mici de doi ani nu sunt aplicabile, cu excepţia cazului în care persoana respectivă are cazier judiciar.

La audierile anterioare, Mascherano a pledat „vinovat“ în ambele cazuri, în care a prejudiciat Fiscul spaniol cu o sumă totală de 1,5 milioane de euro. Pe 9 septembrie 2015, jucătorul a plătit trezoreriei spaniole suma de 1,75 milioane de euro, valoarea fraudei, actualizată cu dobânda.

Mascherano nu este singurul jucător din lotul Barcelonei care are probleme cu Fiscul spaniol. Printre coechipierii săi care au fost găsiţi vinovaţi de încercarea de a nu achita taxele se numără şi Lionel Messi, care încă mai are procese pe rol cu Fiscul din Spania. La sfârșitul lui mai 2016 va începe procesul lui Messi, care este acuzat, alături de tatăl său, că ar fi deturnat 4,16 milioane de euro, sumă reprezentând taxe pentru drepturile de imagine ale fotbalistului, prin crearea de societăţi fictive în Belize şi în Uruguay.