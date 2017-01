Mascotele “Fuwa”, motiv de superstiţie pentru chinezi

Drăguţe, zîmbitoare şi prietenoase, mascotele reprezentînd cele cinci cercuri ale Jocurilor Olimpice au cîştigat inimile copiilor din întreaga lume, fiind simboluri ale norocului, dar şi un ambasador de marketing redutabil pentru acest eveniment sportiv. Cele cinci păpuşi stilizate, cunoscute împreună sub numele “Fuwa” - “păpuşi aducătoare de noroc” -, reprezintă cele cinci inele olimpice şi, totodată, cele cinci elemente tradiţionale chineze. Fiecare dintre mascote are nume bisilabic cu rezonanţă ritmată, ceea ce aminteşte de chinezi şi modul în care aceştia se adresează, cu afecţiune, copiilor. Cea mai populară dintre mascote, “Huanhuan”, are culoarea roşie, reprezintă Flacăra Olimpică şi pasiunea pentru sport. Pe locul al doilea ca popularitate se află “Jingjing”, care este de culoare neagră şi simbolizează lemnul, sub forma unui panda gigantic. “Beibei”, de culoare albastră, este mascota care reprezintă apa, sub forma unui sturion chinezesc uriaş, în timp ce galbena “Yingying” simbolizează pămîntul, sub forma unei antilope tibetane. Ultima mascotă, “Nini”, are culoarea verde, reprezentînd simbolul cerului şi avînd forma unei privighetori.

Aşa cum s-a întîmplat cu cele mai multe mascote olimpice lansate după Jocurile Olimpice de Iarnă de la Grenoble (Franţa) - din 1968 -, “Fuwa” s-au bucurat de o primire călduroasă peste tot, în calitate de reprezentante ale Jocurilor Olimpice. Imaginea lor a fost utilizată şi de anumite organizaţii internaţionale pentru a sublinia problemele politice din China, motiv pentru care sînt învinuite de unii dintre chinezi că au generat evenimente negative. Amnesty International, care a criticat China pentru eşecul de a-şi ţine promisiunile făcute în ceea ce priveşte respectarea drepturilor omului, a elaborat o figurină sub formă de maimuţă, “Nu Wa” - nume care este folosit pentru a desemna un bărbat tînăr şi furios -, pe care a folosit-o pentru a protesta faţă de cenzurarea internetului. O altă organizaţie internaţională a lansat un videoclip pe “YouTube” în care protagonistul este un personaj roşu-galben, “GenGen Genocide”, utilizat pentru a sublinia rolul Chinei în conflictul din Darfur.

Mascotele oficiale au devenit omniprezente la Beijing, întîmpinîndu-i pe vizitatori la aeroport, fiind prezente pe panourile outdoor şi apărînd pe numeroase obiecte promoţionale comercializate cu ocazia Jocurilor Olimpice, de la insigne la tricouri sau jucării din pluş de dimensiuni mari, vîndute la preţul de 364,9 dolari. Cu toate acestea, nici chinezii care susţin puternic Jocurile Olimpice nu sînt foarte încîntaţi de mascote, create de artistul chinez Han Meilin şi care au fost şi protagonistele unei serii animate pentru televiziune. Astfel, internauţii au făcut legătura între cele cinci mascote şi calamităţile care au afectat China înaintea Jocurilor Olimpice, numindu-le “Blestemul Fuwa”, însă conţinuturile publicate pe această temă au fost rapid eliminate de cenzura chineză, care a vrut să împiedice propagarea acestei superstiţii. Astfel, mascota panda “Jingjing” a fost asociată cu cutremurul din Sichuan, zonă cunoscută pentru urşii panda, în timp ce sturionul “Beibei” a fost asociat cu inundaţiile de anul acesta din sudul Chinei. “Nini”, care a fost confundată cu un zmeu, a fost asociată cu un accident de tren din “oraşul zmeielor”, Weifang, în timp ce “Yingying” a dus cu gîndul la răscoalele din Tibet, iar “Huanhuan” le-a amintit chinezilor de protestele care au avut loc pe traseul Flăcării Olimpice.

Potrivit unui studiu realizat pe un eşantion de 3.087 de chinezi de către compania de cercetare de piaţă Nielsen, faptul că “Fuwa” sînt mascotele oficiale ale Jocurilor Olimpice de la Beijing este cunoscut de toţi chinezii, 98% fiind capabili să indice şi numele celor cinci, cele mai cunoscute fiind “Huanhuan” şi “Beibei”. Sondajul online a mai stabilit că 60% dintre cei chestionaţi agreează cele cinci mascote, 20% au declarat că mascotele le sînt indiferente şi 15% că “Fuwa” le displac. Pe de altă parte, în magazinele care comercializează produse legate de Jocurile Olimpice, mascotele “Huanhuan” şi “Beibei” se vînd cel mai repede.