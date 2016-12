„Masculin-Feminin“, o comedie curajoasă

Piesa de teatru „Masculin-Feminin”, primul proiect al Asociaţiei INSPIRĂ, după un text de Lia Bugnar, a fost prezentată în premieră, marţi seară, la Casa de Cultură a Sindicatelor (CCS).

INTROSPECŢIE FĂRĂ PREJUDECĂŢI În faţa unei audienţe numeroase, Theodora Stanciu, Andrei Aradits, Laura Creţ, Ilinca Manolache şi Marius Manole au fost actorii unei comedii curajoase, ale cărei adevăruri prezentate îl... scutură pe spectator de inhibiţii şi prejudecăţi asupra tot ce-l înconjoară şi asupra a tot ce credea şi nu credea că poate fi iubire. O piesă universală, despre care se spune că ar merita să fie tradusă în toate limbile pământului şi montată pe toate marile scene ale lumii. Piesa nu are rolul de a rezolva probleme naţionale, enigme poliţiste sau cancerul. Aceasta are puteri miraculoase în clarificarea unor gânduri şi stabilirea relaţiei cu sine. O piesă de teatru ce poate schimba percepţia asupra unor lucruri esenţiale, prin situaţiile deloc fireşti pe care le expune. „Fiecare piesă a mea e unică, deşi toate au cumva un miez comun. Miezul e mereu iubirea, învelişul încerc să fie, de fiecare dată, altul. „Masculin-Feminin“ chiar că nu seamănă cu nimic din ce-am scris până acum“, spune şi Lia Bugnar, pe pagina de Facebook a piesei.

„Eu sunt fanul publicului din Constanţa. Publicul este foarte bun, am fost şi acum câteva săptămâni, cu piesa „Fă-mi loc”, am fost şi acum. Am mai fost cu „Sinucigaşul”, cu „Inimă de câine” şi, de fiecare dată, publicul nu ne-a dezamăgit. Venim aici cu mare drag, de fiecare dată”, a declarat, la finalul piesei, actorul Marius Manole. Acesta a mai adăugat: „Pregătirea acestei piese a durat două luni. Textul s-a scris destul de repede, după care ne-am apucat uşor, uşor de treabă. Eu sunt un fan Lia Bugnar, joc în toate spectacolele ei. Nu numai că îmi place foarte tare, dar este unul dintre puţinii dramaturgi români contemporani... jucabili. Spre deosebire de alte cazuri cu potenţial, am avut norocul implicării Asociaţiei INSPIRĂ”.

MARIUS MANOLE: „NU MAI SUNT „LA MODĂ” DECORURILE FOARTE MARI, DIN CAUZE FINANCIARE” Actorul a mai spus, pentru „Telegraf”: „Teatrul a început să se vândă din ce în ce mai bine, dar, din păcate, foarte puţini afacerişti îl văd ca pe o carte câştigătoare. Cu spectacolul „Masculin-Feminin”, suntem invitaţi în toată ţara, iar în Bucureşti îl jucăm frecvent. Nu mai sunt „la modă” decorurile foarte mari, în primul rând, din cauze financiare, iar în al doilea rând sunt dificil de transportat. Din motive similare, şi piesele cu un număr restrâns de actori prezintă avantaje. O distribuţie mică, cu un text bun şi un decor onorabil, de bun gust, care să nu deranjeze, sunt, de multe ori, „ingredientele” unui succes”.

Piesa de marţi a încheiat stagiunea CCS, următorul spectacol de teatru - „Cafeneaua”, în regia lui Horaţiu Mălăele - fiind programat să aibă loc abia pe 7 octombrie, după cum a declarat directorul instituţiei, Gheorghe Ungureanu.