Maşină de poliţie în flăcări

Singura maşină a postului de poliţie din comuna constănţeană Pecineaga a luat foc duminică noapte, chiar în faţa sediului unităţii. Interiorul Loganului s-a făcut scrum în doar câteva minute. „Am auzit zgomot şi am ieşit ca să văd ce se întâmplă. Am apucat un extinctor şi am venit într-un suflet ca să sting incendiul. Cei din postul de poliţie au sărit cu un furtun. Nu ştiu de ce au izbucnit flăcările”, a povestit un poliţist comunitar. Poliţistul de serviciu a apelat linia unică 112 pentru a cere ajutor, dar, până la sosirea pompierilor militari, incendiul fusese stins. Cu toate acestea, interiorul Loganului a ars complet. Oamenii legii încearcă acum să afle dacă focul a fost pus de o mână criminală sau dacă incendiul a izbucnit din cauza unui scurtcircuit. „Autoturismul va fi ridicat pentru efectuarea unei expertize pe baza căreia se va stabili dacă focul a fost pus de o mână criminală sau dacă a izbucnit din cauza unei defecţiuni. Pompierii militari, care au verificat interiorul maşinii, au constatat că focarul a fost în zona bordului. Este prematur să ne pronunţăm în acest moment, pentru că trebuie să aşteptăm rezultatele expertizei”, a declarat cms. şef Valentin Mustăţea, adjunctul şefului Poliţiei Mangalia. „Încercăm să găsim o soluţie pentru ca maşina distrusă să fie înlocuită. Autoturismele au fost repartizate posturilor de poliţie în urmă cu şase ani”, a declarat cms. şef Adrian Rapotan, adjunctul şefului Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Constanţa. Poliţiştii continuă cercetările.