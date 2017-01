Maşina de scris ”Rezistentă la spionaj. Rezistentă la NSA”

RĂZBUNAREA MAȘINILOR DE SCRIS Spionarea facilă a tehnologiilor noi a determinat pe foarte mulți oameni de afaceri din Germania să revină la mașinile de scris de odinioară. În plus, tot în Germania crește tendința mai multor companii micii și mijlocii de a renunța la conexiunea la internet, pentru a evita să cadă pradă spionajului. Amplul program de interceptare și monitorizare a telecomunicațiilor de către Agenția Națională pentru Securitate din SUA (NSA) nu a făcut discriminare între aliați și dușmani, dar nici între secrete. Tot mai mulți analiști sunt de părere că agenția americană nu s-a sfiit să mai tragă cu coada ochiului și la tehnologiile aliaților. S-a confirmat deja că, pentru aliații canadieni, programul a fost folosit pentru monitorizarea Ministerului brazilian al Mediului și a companiei petroliere Petrobras, principalele rivale în ceea ce privește exploatarea zăcămintelor din Oceanul Atlantic. Așa că oamenii de afaceri germani, care dețin importante patente când vine vorba despre industrie, au decis să revină la tehnologiile de altădată. Oricum, Germania a fost printre cele mai spionate țări prin programul Prism, așa că suspiciunile sunt foarte mari, mai ales că nici telefonul mobil al cancelarului Merkel nu a scăpat. Așa că, de la începutul anului, micile companii din Germania se dotează de zor cu... mașini de scris.

Într-un an de zile se vindeau cam 10.000 de mașini de scris către colecționari, dar anul acesta se înregistrează un adevărat boom. Mașinile de scris au început să fie din nou la modă din 2012, fiind preferate mărci celebre, precum Bandermann și Olympia. Rolf Bonnen, managerul companiei Bandermann, care încă mai activează, este în nouălea cer și este încrezător că a primit o nouă șansă! Vânzările s-au triplat și are de gând să facă investiții și în noi modele. A pornit chiar și o campanie publicitară sub sloganul ”Rezistentă la spionaj. Rezistentă la NSA”. S-a acomodat tendințelor și contractorul Diehl, cu afaceri în domeniul militar, care intermediază acum vânzări de mașini de scris în loc de... calculatoare.

ATAC... DE IMAGINE Pentru cei care încă mai iau apărarea conexiunii la internet și tehnologiilor moderne, noul atac informatic căruia i-a căzut victimă publicația ”The Wall Street Journal” (WSJ) cu siguranță nu le pică bine! Conducerea cotidianului a anunţat că în noaptea de marţi spre miercuri a fost victima unui atac cibernetic revendicat pe Twitter de un hacker ce propunea spre vânzare coduri de acces la serverul său. În ediţia sa online, cotidianul de afaceri, care face parte din acelaşi grup ca agenţia de presă financiară Dow Jones Newswire, afirmă că serviciul său infografic a fost piratat de o parte terţă, adăugând că deocamdată nu au fost constatate pagube.

Nicio alterare a infograficelor nu a fost dezvăluită pentru moment, dar sistemul este încă în curs de examinare, asigură cotidianul, precizând că mai multe computere au fost deconectate de la internet, pentru izolarea atacurilor. Conducerea WSJ susţine că a descoperit această intruziune informatică după revendicarea ei pe Twitter de către un hacker care oferea, în schimbul banilor, informaţii despre clienţi, dar şi date care să permită accesarea serverului cotidianului. Potrivit lui Andrew Komarov, expert în securitate informatică ce a alertat cotidianul, un astfel de acces ar permite modificarea articolelor, adăugarea unor conţinuturi noi şi suprimarea unor conturi de utilizatori. Andrew Komarov, directorul firmei californiene IntelCrawler, este pe urmele acestui hacker care s-a făcut cunoscut, succesiv, sub pseudonimele Rev0lver şi Worm şi care a fondat o piaţă neagră a punctelor slabe informatice denumită Worm.in.

SUA au alertat în mai multe rânduri cu privire la pericolele criminalităţii informatice şi impactul lor economic. La jumătatea lunii iulie, secretarul american al Trezoreriei, Jacob Lew, a afirmat că ”un atac cibernetic reuşit ar putea ameninţa stabilitatea financiară a ţării”.