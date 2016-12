Maşină distrusă de un copac

Un autoturism marca BMW a fost avariată, după ce un copac înalt de peste 20 de metri s-a prăbuşit peste el. Incidentul a avut loc în faţa casei mortuare Casa Albastră. Proprietarul autoturismului venise la un priveghi şi nici nu a avut timp să reacţioneze când şi-a văzut autoturismul sub copac. “Când am auzit trosnind, a şi căzut pe maşină. Nu am avut timp nici măcar să văd bine ce se întâmplă. Putea să fie oricine pe aici, să treacă o maşină sau să se afle copii în preajmă. Mă bucur că nu a fost nimeni rănit. Copacul e putred tot, nu avea ce să mai ţină”, a declarat Ion Jurubiţă, proprietarul autoturismului. În momentul căderii, copacul a agăţat şi două cabluri electrice, iar curentul în zonă a fost oprit ore întregi. La adresa respectivă a ajuns în scurt timp o echipă ENEL, care a oprit alimentarea cu energie electrică.