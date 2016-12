Maşină furată în condiţii suspecte

Au vrut să îşi petreacă sfârşitul de săptămână la malul mării, însă au ajuns să se „relaxeze” în postul de poliţie după ce le-a dispărut maşina. Este povestea unui tânăr de 25 de ani, din Bucureşti, care venise la Costineşti împreună cu prietena lui. Tinerii au ajuns la mare vineri dimineaţă, s-au cazat la Hostel Holiday, au făcut plajă, s-au distrat în club, însă nu aveau să ştie ce le rezervă ziua de sâmbătă, pe care plănuiseră să o petreacă pe plajă. Asta pentru că autoturismul Dacia Logan, un taxi la a cărui firmă era angajat tânărul, nu se mai afla acolo unde fusese parcat. „M-am întors din club la ora şase dimineaţa, iar maşina era la locul ei, în faţa hostelului. Pe la ora 10.30, când m-am trezit, am vrut să iau ceva din maşină, însă nu am mai găsit cheile. Atunci am rugat-o pe prietena mea să coboare, să vadă dacă maşina se mai află în faţă. Când a venit, mi-a spus că autoturismul a dispărut. În momentul în care ne-am cazat, proprietarul mi-a spus să stau liniştit că maşina este în siguranţă, deoarece este o cameră de supraveghere amplasată afară, la intrare este interfon şi nu se poate întâmpla nimic. După ce am reclamat la poliţie dispariţia autoturismului şi l-am rugat să se uite pe imaginile de pe camerele de supraveghere, mi-a spus că acestea nu funcţionează de două luni”, a declarat Aurel Mihai Neagu, bucureşteanul păgubit. Tânărul a spus că, în momentul în care a plecat în club, a lăsat fereastra camerei deschisă şi, cel mai probabil, hoţii au intrat pe geam. Anchetatorii au ridicat mai multe probe din camera turistului care i-ar putea ajuta în elucidarea cazului. Nemulţumirea lui Neagu este că, după ce poliţiştii au plecat, proprietarul hostelului ar fi văruit imediat locul pe unde se presupune că ar fi intrat hoţii. Contrar celor spuse de turist, proprietarul are o altă variantă şi spune că lucrurile ar sta cu totul altfel, însă nu este în măsură să comenteze. „În ofertă nu scrie nicăieri de vreo parcare păzită. După ce au venit criminaliştii şi au luat amprente, era normal să fac curăţenie, deoarece ei şi acum sunt cazaţi în acea cameră şi am dat cu var lavabil pe lângă geam, unde era praful negru de la prelevarea probelor. Prin faţă nu putea intra nimeni. Există o supoziţie că ar putea intra prin grădină. De aici, nu mai este răspunderea noastră dacă cineva îşi lasă camera deschisă sau geamul, iar apoi spune că i s-au furat cheile din cameră şi i s-a furat maşina”, a declarat Teodor Filip, proprietarul Hostelului Holiday.

ANCHETĂ Poliţiştii din Costineşti au deschis o anchetă şi încearcă să elucideze cazul. „Maşina a fost dată în urmărire la nivel naţional. Am deschis o anchetă şi facem cercetări pentru a stabili împrejurările exacte în care s-a comis infracţiunea”, a declarat scms. George Şerban din cadrul Biroului de Investigaţii Criminale al Poliţiei din Costineşti. Surse apropiate anchetei spun că nu ar fi vorba de un simplu furt. Cum au trecut presupuşii hoţi de interfonul de la intrare, în ce interval de timp au fost furate cheile, când a fost furată maşina… sunt întrebări fără răspuns, însă urmează ca poliţiştii să stabilească ce s-a întâmplat în acea noapte.

SEMNAL Patronul „Taxi Leone”, proprietarul autoturismului, a venit de la Bucureşti în momentul în care a aflat ce s-a întâmplat pe litoral. El nu exclude posibilitatea ca maşina să nu mai fie în ţară, în condiţiile în care în autoturism erau toate actele necesare trecerii graniţei. Cei care observă o Dacie Logan de culoare galbenă cu capota albastră, cu numărul de înmatriculare B 55 MJI, pe care este inscripţionat „Taxi Leone”, sunt rugaţi să sune la 112.