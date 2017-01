Maşină în flăcări aflată în trafic

Venit la Constanţa în vizită la nişte prieteni, un năvodărean a rămas fără autoturism, în timp ce se afla în trafic. Ieri după amiază, Dan Turcianu a plecat de acasă, cu autoturismul Olcit, împreună cu soţia şi fiul lor, de numai şase luni, pentru a sărbători Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena la nişte prieteni din Constanţa. Ajunşi pe Bd. Aurel Vlaicu, în dreptul reprezentanţei SEAT, bărbatul a observat cum din bordul autoturismului său a început să iasă fum. "Am oprit maşina şi am coborît toţi trei. Abia ne-am îndepărtat că maşina a luat foc. Norocul nostru a fost că am oprit la timp şi nu a fost nimeni rănit. Am maşina aceasta de aproape un an, dar nu am mai avut probleme pînă acum", a spus Dan Turcianu. La faţa locului au ajuns atît un echipaj al Detaşamentului de Pompieri Constanţa, cît şi o patrulă a Secţiei 4 Poliţie. Potrivit pompierilor, autoturismul a ars în proporţie de 90%, iar după primele cercetări efectuate, cauza incendiului a fost o defecţiune la instalaţia electrică.