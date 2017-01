Maşină încărcată cu ţigări de contrabandă

Ofiţerii Serviciului de Investigare a Fraudelor au reţinut, luni după - amiază, un tânăr în timp ce oferea spre vânzare 9.800 de ţigarete de diverse mărci, fără banderole de marcaj sau cu banderole emise de Ucraina, pe care le avea în portbagajul unui autoturism aparţinând unităţii comerciale unde lucra. În urma cercetărilor efectuate, oamenii legii au stabilit că suspectul este Nicolae Constantinescu, de 22 de ani, din Constanţa, angajat ca magazioner la societatea „Dovi”, de pe bulevardul Tomis. Anchetatorii au reţinut marfa în valoare de aproape 4.000 de lei, iar Constantinescu este cercetat în stare de reţinere pentru săvârşirea în formă continuată a infracţiunilor de deţinere, de către orice persoană, în afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării, fără a fi marcate, peste limita a 10.000 ţigarete, contrabandă şi speculă, toate sub forma complicităţii. Nicolae Constantinescu urmează să fie prezentat Tribunalului Constanţa cu propunere de arestare preventivă.

ANTECEDENTE. Constantinescu nu este la prima infracţiune de acest gen. Pe 20 iulie, poliţiştii au efectuat descinderi la domiciliul şi la un depozit aparţinând omului de afaceri constănţean Viorel Done, patronul societăţii „Dovi”. Anchetatorii au descoperit la acea dată 85.600 ţigarete de diverse mărci, netimbrate sau cu banderole de marcare din Ucraina sau Republica Moldova, în valoare totală de aproape 45.000 lei. Poliţiştii au întocmit dosar penal pe numele lui Viorel Done şi Nicolae Constantinescu, ambii din Constanţa, sub aspectul comiterii infracţiunilor de deţinere în afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul României de produse accizabile supuse marcării fără a fi marcate sau marcate necorespunzator şi tăinuire. Din cercetările efectuate, anchetatorii au stabilit că Nicolae Constantinescu, omul de încredere al lui Viorel Done, este cel care se ocupă cu aprovizionarea depozitelor cu ţigări de contrabandă şi asigură o parte din distribuţia ţigaretelor.