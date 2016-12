Maşină incendiată în urma unui accident rutier

Patru persoane au fost la un pas de a arde de vii după ce maşina în care se aflau a luat foc şi a ars în totalitate în urma coliziunii cu un alt autoturism. Accidentul a avut loc sâmbătă, în jurul orei 22.30, în zona Porţii 1 de acces în combinatul Petromidia. Şoferul maşinii incendiate le-a spus poliţiştilor că a încercat să evite coliziunea, dar nu a reuşit. „Veneam de la Corbu şi mergeam spre Năvodari, când am văzut un autoturism intrând pe contrasens. Mi-am dat seama că şoferul a pierdut controlul maşinii şi am tras de volan stânga, celălalt a tras dreapta şi a intrat peste noi. La zece secunde după impact, maşina mea a luat foc. Am reuşit să o iau pe mama de pe bancheta din spate şi să ne salvăm. Apoi, ajutat de pasagerii din cealaltă maşină, am încercat să sting incendiul, însă nu am reuşit. Am folosit trei extinctoare, dar degeaba”, a declarat şoferul autoturismului distrus. La scurt timp de la producerea accidentului, trei ambulanţe şi pompierii au ajuns la locul indicat de persoana care a sunat la 112. Patru persoane aflate la bordul celor două maşini au fost rănite uşor şi transportate la spital. Pompierii au stins incendiul, însă autoturismul a fost distrus în întregime. Poliţiştii spun că şoferul care circula regulamentar nu consumase alcool, iar celălalt conducător auto nu a putut fi testat cu aparatul Drager, din cauza rănilor suferite. Medicii i-au recoltat acestuia sânge, la spital, şi analizele vor stabili dacă a băut sau nu înainte de a se urca la volan. Traficul din zonă s-a desfăşurat cu dificultate mai bine de o oră.