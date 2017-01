01:25:11 / 21 Decembrie 2015

Politia

Poate daca politia i-ar amenda pe cei ce nu respecta indicatorul "cedeaza trecerea",instalat in acest giratoriu, dar neluat in considerare de catre marea majoritate a celor ce circula pe DN,poate, spuneam , nu s-ar mai intampla atatea nenorociri in acest giratoriu.... Dar este greu sa faci asta... Mai bine stai in masina si ii amendezi pe ce ce sigur depasesc viteza de70 km/ora.... Nu este asa????