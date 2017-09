Mașina Reginei Elisabeta a II-a, vândută la licitație

O mașină condusă cândva de Regina Elisabeta a II-a și de prințul Filip al Marii Britanii a fost vândută la licitație cu un preț echivalent cu cel al unei limuzine moderne. Mașina era printre preferatele cuplului regal și are câteva dotări absolut unice. Seamănă cu un Jaguar, dar nu e. Se numește Daimler, divizia de lux a companiei britanice, și este un nume cumpărat cu licență de la producătorul german încă de la sfârșitul secolului al XIX-lea. Daimlerul Majestic a fost condus chiar de Regină și soțul ei - mari pasionați de mașini britanice, după care a fost trimis muzeului Jaguar - și de aceea păstrează dotări care ar fi fost altfel scoase. Printre ele, accesorii tipice unui vehicul oficial cum sunt lumini albastre suplimentare, dar și înlesniri tipic feminine. Ca faptul că mașina a fost construită fără brichete sau scrumiere - regina nu fumează. Daimlerul are un motor V8 de 4 litri. Cuplul regal a fost de multe ori fotografiat în acest vehicul. Mașina s-a vândut până la urmă cu echivalentul a sub 50 de mii de euro - mai puțin decât un model actual de limuzină europeană.