Maşină spartă

În ciuda nenumăratelor avertizări ale poliţiei de a nu se lăsa bunuri la vedere în autoturism, în cursul zilei de ieri, la sediul Secţiei 1 s-a prezentat un bărbat care reclama că i s-a furat un portofel din autoturism. Victima, Cristian Toader, spune că maşina sa, marca Volkswagen Passat, a fost spartă marţi seară. Bărbatul a declarat că în portofel avea taloanele de la două autoturisme, actele maşinilor, actele personale, dar şi suma de 500 de lei. “Marţi seară, în jurul orei 17.00, am fost anunţat de poliţie că autoturismul meu a fost spart. M-am uitat la maşină, am observat că geamul din dreapta faţa era spart. Poliţiştii m-au întrebat dacă îmi lipseşte ceva, însă nu am sesizat dispariţia niciunui bun la momentul respectiv. Mi-au lăsat un număr de telefon să sun dacă îmi dau seama pe parcurs că mi-a dispărut ceva. Seara, în jurul orei 22.00, mi-am dat seama că nu mai am portofelul şi că acesta era în maşină. Am sunat la poliţie şi mi-au spus să revin dimineaţă.la secţie”, a declarat Cristian Toader. În cursul zlei de ieri, bărbatul s-a prezentat la sedul Secţiei 1, însă a fost nemulţumit că a fost nevoit să aştepte mai multe ore, pentru ca nu era nimeni care să se ocupe de solicitarea lui. “Echipa de criminalişti care trebuia să verifice autoturismul păgubitului se afla în teren la alt caz şi i s-a transmis că va mai dura. Când s-a întors echipa s-au făcut verificări, iar păgubitul va primi în cursul zilei de astăzi actele necesare pentru a putea circula”, a declarat cms. şef Lucian Dinulescu, şeful Secţiei 1 Poliţie Constanţa. Oamenii legii au deschis o anchetă în acest caz pentru identificare autorilor şi a fost întocmit un dosar penal pentru comiterea infracţiunii de furt calificat.