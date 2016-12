Maşini de epocă admirate de sute de turişti

Expoziţia maşinilor de epocă, organizată de Asociaţia “Litoral”, în Piaţeta de la Cazino-ul din Mamaia, a atras, pe 2 mai, sute de turişti care se aflau în staţiune, în ciuda vremii capricioase. „La cea de-a doua ediţie a expoziţiei de maşini organizată de Asociaţia “Litoral” au participat 13 maşini de epocă”, a declarat consilierul în turism din cadrul Asociaţiei “Litoral”, Mihaela Ilie. Printre cele 13 modele expuse în Mamaia s-au aflat un Volvo din 1961, un Ford Mustang din 1967, un Mercedes din 1958, un Fiat din 1968 şi un Morgan din 1980. Proprietarul Mustangului nu a vrut să-şi dezvăluie numele dar a spus că modelul de culoare roşie face parte din prima generaţie şi este o versiune de lux aprope full option, cu servo frînă, cu servo direcţie, radio şi acoperiş cu imitaţie piele. El spune că a achiziţionat “cea mai fabricată maşină sport din lume” prin firmă, în urmă cu un an, că maşina este originală şi are certificat de vehicul istoric. „Din copilărie am pasiunea pentru maşini şi sînt la curent cu tot ce se întîmplă pe piaţa auto. Mai ales pentru cele vechi, pentru că reprezintă ceva valoros. Noi încercăm să promovăm un cult al acestui tip de maşini clasice, să se cunoască valoarea maşinilor clasice. Anul trecut, a ieşit de pe banda de fabricaţie la una din uzinele Ford, din America, exemplarul cu numărul nouă milioane, iar în acest an, pe 16 aprilie, s-au împlinit 45 de ani de la lansarea modelului”, a mai declarat proprietarul. Modelul a fost îndelung analizat de tineri. „Normal că mi-aş dori să conduc un Ford Mustang. Probabil orice persoană care vizitează expoziţia şi-ar dori-o”, a spus Mihai, venit din Craiova să-şi petreacă minivacanţa pe litoral. Una din piesele “tari” ale expoziţiei a fost Morganul din 1980, participant şi la expoziţia de anul trecut. Proprietarul, un italian stabilit în România, Aldo Sforza, a fost primul care a adus în ţara noastră acest tip de maşină, în 1999. De atunci, numărul proprietarilor din România ai unor astfel de maşini a ajuns la şapte. Aldo Sforza a achiziţionat-o încă de la ieşirea din fabrică, în urmă aproape 30 de ani, şi la aceea vreme a costat aproape 10 mii de euro dar, în prezent, valoarea maşinii ajunge la 70 de mii de euro. Italianul a declarat că maşina are producţie limitată, în jur de 300 - 350 de exemplare pe an şi se distribuie în toată lumea. Autovehiculul este deosebit prin construcţia sa din lemn de frasin, acoperit cu folie de aluminiu. E o maşină foarte uşoară, însă cu un motor mare şi se conduce tradiţional, fără servo-direcţie. „Nu ştiu de ce românii se duc în Austria să cumpere Morgan. Anul trecut, într-o zi, pe stradă, cînd mă aflam la volan, un bărbat căruia i-a plăcut maşina, m-a oprit şi a spus că ar vrea să-şi cumpere un astfel de autovehicul. L-am învăţat cum se conduce şi şi-a achiziţionat un Morgan. Ne-am gîndit să înfiinţăm un club al maşinilor Morgan, iar în acest moment sînt patru proprietari care facem parte din el”, a mai spus italianul, care este şi secretarul Clubului Morgan din Italia. El a susţinut că românii care deţin astfel de maşini parcă se ascund că le au şi a adăugat că România nu are şosele să poţi conduce în siguranţă. Cele 13 maşini participante la expoziţie trebuia să defileze pe traseul Cazino Mamaia - Cazino Constanţa - Cazino Mamaia, însă preşedintele Asociaţiei “Litoral”, Corina Martin, a declarat că parada a fost anulată din cauza vremii nefavorabile.