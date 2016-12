Maşini furate din străinătate, găsite la Constanţa

Poliţiştii de frontieră au descoperit luni, pe şoselele din judeţul Constanţa, trei maşini furate de peste hotare, în valoare totală de aproape 35.000 de euro. Primul autoturism, un Mercedes CLK 200, la volanul căruia se afla Marian Costescu, în vîrstă de 30 de ani, din Constanţa, a fost depistat de oamenii legii în localitatea Valu lui Traian. La verificarea documentelor, poliţiştii au constatat că maşina figura în baza de date a Interpol ca furată din Italia, în luna iulie a acestui an. Luat la întrebări de oamenii legii, Marian Costescu a declarat că a cumpărat autoturismul din Constanţa, de la o persoană căreia i-a plătit în avans suma de 2.000 de euro. Peste cîteva ore, în oraşul Murfatlar, poliţiştii de frontieră au oprit în trafic un autoturism marca BMW, sustras din Franţa în luna decembrie a anului trecut. La volanul maşinii se afla Costel Micu, de 24 de ani, din Bîrlad, care a explicat că a împrumutat maşina de la un prieten, cu intenţia de a o testa înainte de a o cumpăra. Luni seară, în jurul orelor 21.00, Florin Costescu, de 25 de ani, din Ploieşti, a fost oprit în trafic de poliţişti în timp ce conducea un autoturism marca Alfa Romeo 159, în valoare de aproximativ 10.000 de euro. În momentul în care au controlat actele maşinii, oamenii legii au descoperit că este înmatriculată în Italia. La verificări, poliţiştii au aflat că autoturismul figurează în baza de date a Interpol ca furat din Italia în luna iulie a acestui an. Florin Costescu le-a spus anchetatorilor că a luat maşina de la un bărbat din tîrgul auto, căruia i-a plătit un avans de 4.000 de euro. Toate cele trei maşini au fost aduse de oamenii legii în curtea Inspectoratului Judeţean al Poliţiei de Frontieră Constanţa, acolo unde vor rămîne pînă la finalizarea cercetărilor. Celor trei conducători auto le-au fost întocmite actele premergătoare începerii urmăririi penale, sub aspectul săvîrşirii infracţiunii de complicitate la furt.