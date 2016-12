Maşini prădate de hoţi

Poliţiştii Secţiei 3 încearcă să dea de urma unor indivizi care au jefuit, în noaptea de miercuri spre joi, un autoturism parcat în zona Casei de Cultură a Sindicatelor, pe strada Romulus. Oamenii legii spun că hoţii au spart geamul uneia dintre portierele maşinii marca Audi A5, înmatriculat B 76 XZR, şi au furat din interior un GPS. Au fugit, înainte de a fi văzuţi de cineva. Furtul a fost descoperit abia dimineaţă, atunci când proprietarul a sunat la 112 şi a cerut ajutorul oamenilor legii. Lucrătorii Secţiei 3 Poliţie au deschis o anchetă pentru prinderea autorilor, care se vor alege cu dosare penale pentru comiterea infracţiunii de furt calificat. Oamenii care locuiesc în zonă spun că aceasta nu este prima maşină spartă de hoţi în ultimele zile şi că până acum niciun autor nu a fost prins.

Câteva ore mai târziu, un constănţean de 31 de ani, a cerut ajutorul poliţiştilor, după ce a descoperit că maşina sa, pe care o parcase pe strada Cuza Vodă, din Constanţa, a fost prăduită de hoţi. „Nu am lipsit mai mult de o oră de lângă autoturism. Am avut treabă în Tomis Mall, în intervalul 17.30 – 18.30. Parcasem maşina în apropierea intersecţiei străzilor Cuza Vodă şi Mihai Viteazu. Când am venit la maşină, am descoperit că portiera dreapta spate era întredeschisă. Din autoturism mi-au dispărut mai multe documente, stick-uri şi un laptop. Am sunat imediat la 112 ca să reclam cele întâmplate”, a declarat Dorin Dragu, de 31 de ani, proprietarul autoturismului marca Opel Astra. Poliţiştii Secţiei 3 au deschis o anchetă pentru identificarea şi prinderea autorilor, care se vor alege cu dosare penale pentru comiterea infracţiunii de furt calificat. Prejudiciul a fost estimat la suma de 3.000 de lei.