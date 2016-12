Maşini vandalizate în Năvodari

Poliţiştii din Năvodari cercetează penal doi bărbaţi acuzaţi că, miercuri după-amiază, au vandalizat două autoturisme. Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului (IPJ) Constanţa spun că primul incident a avut loc la intersecţia străzilor Mării şi Frunzelor. Poliţiştii au fost sesizaţi prin 112 de câţiva trecători care au precizat că un tânăr ar fi spart geamurile unui autoturism parcat pe marginea drumului, după care a fugit. În urma investigaţiilor efectuate, oamenii legii au reuşit, la scurt timp, să îl reţină pe suspect. Anchetatorii au stabilit că, pe fondul unui conflict mai vechi pe care îl avea cu proprietarul autoturismului, tânărul a spart geamuri de la portierele laterale spate. Referitor la cel de-al doilea caz, oamenii legii spun că un bărbat de 54 de ani, aflat sub in influenţa băuturilor alcoolice, a rupt oglinda exterioară de pe partea dreaptă a unui autoturism, cauzând un prejudiciu de 800 lei. Reprezentanţii IPJ Constanţa spun că cercetările sunt continuate în cele două cazuri, cu suspecţii în stare de libertate, sub aspectul comiterii infracţiunii de distrugere. (F.C.)