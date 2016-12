Mașinile abandonate, adunate de pe domeniul public

Mașinile abandonate care blochează parcările și trotuarele din Constanța și care nu reprezintă decât mormane de fier vechi ce încurcă circulația vor dispărea. Poliția Locală a început acțiunile de ridicare a rablelor abandonate ani la rând pe domeniul public. Nu mai puțin de 35 de mașini lăsate de izbeliște sunt în evidențele Poliției Locale și urmează să fie luate de pe străzi în perioada următoare. „Activitățile au început de luni, 11 aprilie, când am luat cinci autovehicule. În următoarele zile mai avem de ridicat 30 de mașini. În plus, în ultima perioadă, am trimis 80 de somații, la care așteptăm răspuns de la proprietari. Dacă acele mașini nu vor fi ridicate, le vom ridica”, a spus directorul executiv adjunct al Poliției Locale, Daniel Bratu. El a precizat că mașinile ridicate pot fi recuperate de către proprietari, în maximum 5 zile de când au fost luate și numai după achitarea unei taxe de 2.000 de lei. Dacă autoturismul nu este revendicat, el ajunge la centrele de colectare a fierului vechi.

Citește și:

Primăria vrea să ridice mașinile abandonate. N-are cu cine...