Maşinile “de Bulgaria”, trase pe dreapta

RAZIE. Inventar la maşinile cu numere străine! Sute de autoturisme au fost trase pe dreapta, vineri după-amiază, de poliţiştii de la Rutieră, care vor să-şi actualizeze baza de date pentru autovehiculele înmatriculate peste hotare. Pe culoare special amenajate pe marginea drumurilor naţionale au curs, ore în şir, autoturisme înmatriculate în Bulgaria, Italia, Anglia, Spania, Germania (şi lista poate continua cu rezonanţe mai mult sau mai puţin exotice), şoferii aşteptând să fie legimitaţi şi verificaţi de oamenii legii. Unii conducători auto s-au enervat şi s-au declarat nemulţumiţi de razia poliţiştilor, dar aceştia spun că o asemenea acţiune era extrem de necesară. Şi asta pentru că de multe ori se întâmplă ca oamenii legii să caute în arhiva de care dispun o anumită maşină, să-l găsească pe proprietar şi să descopere, cu acest prilej, că autoturismul pe care îl urmăresc se află, de fapt, în posesia unei alte persoane... de vreo doi ani... trei... „Se întâmplă ca un autovehicul să figureze pe numele unei persoane şi să fi fost vândut fără întocmirea unor acte. În cazul unui accident cu fugă de la locul faptei, spre exemplu, ancheta este îngreunată, iar identificarea celui care a condus maşina se face într-o perioadă de timp mai lungă. Noi vrem să avem în evidenţă toate aceste maşini care circulă pe şoselele din România şi să dispunem de fişe ale deţinătorilor. Chiar dacă astăzi vom auzi răspunsuri de genul „maşina e împrumutată de la vărul meu”, noi îl vom înregistra în baza de date pe cel care se află la volan”, a declarat cms. şef Carol Vârnă, şef serviciu în cadrul Direcţiei Poliţiei Rutiere. Acesta a invocat, în sprijinul afirmaţiei sale, un accident rutier petrecut, duminica trecută, pe strada Soveja, din Constanţa. Un poliţist de frontieră a lovit atunci un pieton care traversa şoseaua şi a fugit de la locul faptei. „Am reuşit să aflăm cine era la volan, dar autoturismul respectiv, înmatriculat în Bulgaria, figura pe numele unei alte persoane”, a adăugat cms. şef Carol Vârnă.

BULGARIA DE PE ŞOSELE. Baza de date referitoare la maşinile înmatriculate peste hotare şi care circulă acum pe şoselele patriei cuprinde în jur de 40.000 de exemplare. Poliţiştii spun că vor să verifice şi documentele autoturismelor. „Cele trei filtre pe care le avem au fost instalate în jurul orelor 13.00. Până în acest moment (n.r - orele 17.00), am controlat peste 200 de autovehicule, am reţinut 13 certificate de înmatriculare şi am dat zece sancţiuni pentru neplata taxei de drum. Acţiunea se va încheia diseară (vineri seara - n.r.), la orele 21.00”, a mai spus cms. şef Carol Vârnă. Şi nu întâmplător seria raziilor de acest fel a fost deschisă la malul mării. „Am ales să începem în judeţul Constanţa această acţiune pentru că se află la graniţa cu Bulgaria. Sunt zone, mai ales în sud, unde numărul autoturismelor cu numere de înmatriculare din această ţară este extrem de mare. Ai senzaţia că nu te afli pe teritoriul României şi nu cred că exagerez deloc atunci când spun acest lucru”, a concluzionat Vârnă. După Constanţa, razii similare vor avea loc în toate judeţele ţării.