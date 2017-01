Maşinile noi, din ce în ce mai puţin căutate

Vînzările de maşini noi au scăzut semnificativ în luna noiembrie pe principalele pieţe europene, printre care Spania, Italia şi Franţa, relatează Automotive News Europe. În Spania, numărul de maşini noi comercializate a coborît cu 49,6%, la 63.068 unităţi, comparativ cu intervalul similar din 2007. Vînzările pe piaţa spaniolă au scăzut astfel pentru a şaptea lună consecutiv, declinul fiind cel mai grav din ultimii 16 ani, potrivit asociaţiei producătorilor de automobile din Spania, ANFAC. Directorul general al grupului Fiat a declarat, ieri, că vînzările de maşini noi din Italia au coborît în noiembrie cu circa 30%, faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut. În Franţa, înmatriculările de maşini noi s-au redus în acelaşi interval cu 14%, potrivit datelor Asociaţiei producătorilor francezi de automobile, CCFA. În primele 11 luni ale acestui an, vînzările de maşini noi pe piaţa franceză au urcat cu 0,8%. Vînzările de maşini noi în Suedia, ţara de origine a producătorilor Volvo şi Saab, au coborît în noiembrie cu 36%, la 17.616 unităţi, acesta fiind cel mai grav declin înregistrat după anul 1993, potrivit datelor asociaţiei industriei auto Bil Sweden. Scăderea vînzărilor de maşini noi în Spania are loc în condiţiile în care consumatorii au redus cheltuielile, anticipînd instalarea recesiunii economice pînă la sfîrşitul acestui an şi continuarea acesteia în 2009. „Persistenţa problemelor economice şi financiare continuă să erodeze cererea pe piaţa internă”, se arată într-un comunicat al asociaţiei producătorilor de automobile din Spania. Guvernul Spaniol a bugetat, săptămîna trecută, 800 de milioane de euro destinaţi industriei auto, ca urmare a temerilor că în sectorul de profil ar putea fi desfiinţate 50.000 de locuri de muncă. Producătorii auto europeni au luat măsuri de reducere a producţiei şi au solicitat sprijin guvernamental, pentru a face faţă efectelor crizei financiare şi înrăutăţirii climatului economic, care influenţează negativ consumul. În primele zece luni ale anului, vînzările de maşini au scăzut la nivel european cu 5,4%, potrivit datelor furnizate de Asociaţia producătorilor auto europeni, ACEA.