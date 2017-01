Maşinile pe benzină, mai profitabile ca cele diesel!

Preţurile record atinse de barilul de petrol şi scumpirea motorinei în raport cu benzinele au condus la înjumătăţirea ritmului de creştere a pieţei auto din România. Ponderea maşinilor noi din import cu motoare pe benzină în totalul pieţei auto a crescut cu 2,6%, în detrimentul motorizării diesel. Creşterea succesivă a cotaţiilor barilului de petrol de pe plan internaţional se simte nu doar la preţul de la pompă afişat de companiile petroliere din România, ci şi pe piaţa auto. Prin urmare, ritmul de creştere a vînzărilor de autoturisme noi s-a înjumătăţit în primele patru luni din acest an prin comparaţie cu acelaşi interval din 2007. Mai mult, odată ce preţul motorinei l-a depăşit pe cel al benzinelor cu peste 10 eurocenţi pe litru, avantajul competitiv al dieselului a fost aproape anulat. Această situaţie este reflectată cel mai bine în mixul de vînzări de maşini din România. În primele patru luni din 2007, 49,4% din maşinile noi din import înmatriculate în România aveau motoare diesel şi 50,6% motoare pe benzină. Diferenţa dintre vînzările celor două tipuri de combustibil s-a majorat însă cu 2,6% numai în prima parte a acestui an. Astfel, numărul de autoturisme din import care folosesc benzina a depăşit 33.200 de unităţi în acest an, în timp ce motorizările diesel au fost alese de 29.200 de clienţi. În cazul maşinilor produse de Dacia şi Daewoo, vînzările de autoturisme diesel era de 9.950 de unităţi în 2007, iar în acest an au scăzut cu aproape 100 de unităţi. Producătorii locali au vîndut 20.350 de autoturisme pe benzină în prima parte a anului trecut, iar anul acesta, numărul lor a scăzut cu 2.000 de unităţi. Această depreciere a vînzărilor de maşini autohtone pe benzină are însă la bază un alt factor decît preţul petrolului şi anume scăderea dramatică a vînzărilor Deawoo, de la 5.900 de unităţi în 2007, la 2.300 în acest an. Pe ansamblul pieţei autoturismelor noi vîndute anul acesta, benzina şi-a majorat ponderea cu 0,3%, pînă la 56,9%.