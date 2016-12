Maşinile returnate firmelor de leasing, la mare căutare

Mai nou, maşinile se vînd „la pachet”! Firmele de leasing vînd maşinile în ţară şi în străinătate la “pachete” de cel puţin patru maşini, la preţuri mai mici cu 40-50% faţă de preţul achitat iniţial în 2008, susţin reprezentanţi ai pieţei de leasing. „În general maşinile s-au ieftinit, în medie, cu 40-50% faţă de 2008, motiv pentru care firmele de leasing vînd de multe ori în pierdere maşinile recuperate”, a declarat directorul general al Impuls Leasing, Răzvan Diaconescu. El a adăugat că Impuls Leasing a vîndut în primele şapte luni ale acestui an aproximativ de 600 de maşini recuperate, circa 10% dintre acestea fiind vîndute în ţări precum Germania, Franţa sau Austria. “Exportăm de aproximativ o lună şi jumătate o parte dintre maşinile recuperate. Preţurile sînt mai mici la export, însă se vînd la pachet”, a menţionat Diaconescu, explicînd că în momentul actual trebuie să încerci să vinzi prin toate canalele disponibile. Reprezentanţi ai companiilor de leasing susţin că într-un pachet sînt incluse cel puţin patru maşini. La rîndul său, directorul general al Raiffeisen Leasing, Mihaela Mateescu, a precizat că firma pe care o conduce a promovat deja oferta de bunuri rulate şi la nivel internaţional, cu ajutorul platformei web a grupului Raiffeisen, care centralizează toate obiectele de leasing recuperate de subsidiarele Raiffeisen Leasing International. “Prin intermediul acestui canal am reuşit să găsim interes pentru achiziţia acestor bunuri în Ungaria, Olanda, Polonia, Germania, Moldova, Albania, Grecia, Slovacia”, a adăugat Mateescu. Alţi jucători de pe piaţa de leasing au dezvoltat platforme online şi sînt pregătiţi să exporte maşini la nivel internaţional, sub formă de licitaţie.

Maşinile pe stoc sporesc costurile

Una dintre problemele cu care se confruntă companiile de leasing este că dacă încearcă să ţină prea mult maşinile recuperate în speranţa unui preţ mai bun, le cresc costurile de parcare şi întreţinere, în condiţiile în care valoarea de piaţă a maşinii oricum scade, dat fiind că vechimea acesteia creşte. Astfel, pierderile companiei pot fi mai mari dacă vehiculele stau 4-5 luni în parc, decît dacă sînt revîndute la preţuri mai mici dar mai repede, a explicat directorul general al Impuls Leasing. El a adăugat că are peste 500 de maşini recuperate, dintr-un portofoliu de circa 30.000 de contracte active. Costul pentru o maşină “parcată” într-un parc auto este de circa 50 de euro pe lună (fără TVA) pentru o maşină, însă se pot face reduceri firmelor care aduc peste 20 de maşini pînă la circa 35 - 40 euro pentru o maşină, au declarat reprezentanţi ai unor parcuri auto. În unele cazuri, în aceste preţuri sînt incluse şi două spălări pe lună. Mihaela Mateescu a mai spus că Raiffeisen Leasing a avut mai tot timpul un stoc tampon de bunuri reposedate, care nu depăşea 15 bucăţi, în schimb, numărul acestora a crescut din toamna anului trecut. “Numai anul acesta am reuşit să vindem aproximativ 300 de vehicule recuperate”, a spus Mateescu şi a adăugat că o mare parte dintre acestea sînt reprezentate de vehicule comerciale medii şi grele. “Compania a finanţat de-a lungul timpului cu precădere vehicule comerciale, fiind recunoscută în piaţă pentru acest lucru, de unde şi categoriile de bunuri recuperate sînt reprezentate de: autobasculante, autobetoniere, autotractoare, autoutilitare, semiremorci şi, într-un număr mult mai redus, de autoturisme”, a explicat ea, adăugînd că, în prezent, pe pagina de internet a companiei, se află aproximativ 140 de autovehicule recuperate în urma rezilierii contractelor de leasing. La rîndul său, directorul general al VB Leasing menţiona că numărul maşinilor recuperate şi aflate pe stoc la acest moment este de 836, la sfîrşitul lui iulie, firma înregistrînd 25.518 contracte active. El a adăugat că, de la începutul anului, VB Leasing a vîndut 629 de bunuri recuperate.