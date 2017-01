„Maşinuţa” România merge pe teren accidentat, cu direcţia stricată

Relansarea economică a României merge „în două viteze, pe teren accidentat”, deoarece consumul intern este slab, pe fondul politicii fiscale restrictive, se arată într-o analiză a Capital Economics. Ce urmează pentru maşinuţa noastră second-hand? „Firmele continuă să reducă inventarul acumulat, susţinând astfel creşterea producţiei, în următoarele 6 - 9 luni. Totuşi, vânzarea producţiei pe plan local s-ar putea dovedi problematică. Aici, consumatorii continuă să fie cei mai pesimişti din UE, atitudine care se reflectă în volumele scăzute de vânzări în retail”, potrivit aceluiaşi studiu. În viitorul apropiat, cele mai probleme le vor avea pasagerii maşinii-România, adică noi, şi nicidecum şoferii. Astfel, politica fiscală restrictivă, marca FMI, presupune măsuri de austeritate, inclusiv încă o reducere a numărului de angajaţi din sectorul public. În plus, creditele neperformante vor atinge un maxim, în următoarea perioadă, fapt care va accentua reticenţa băncilor de a acorda împrumuturi noi. „Nu în ultimul rând, condiţiile de lichiditate rămân benigne, şi astfel, pe fondul cererii interne slabe, este improbabil ca BNR să omoare orice urmă de revenire economică, prin creşterea agresivă a dobânzilor, pentru a reduce inflaţia”, spun realizatorii studiului. Posibila relaxare a creditării este singura veste bună pentru români, înghesuiţi în portbagaj, fără aer condiţionat şi fără centură de siguranţă. O rugăminte am avea şi noi - mai devreme sau mai târziu tot ne vom lovi de un stâlp, aşa că măcar o poliţă RCA dacă ar exista, am sta mai liniştiţi.