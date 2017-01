Master Plan General de Transport pentru România, realizat de francezi

Asociaţia Industriei Feroviare (AIF) a estimat că, dacă subfinanţarea căii ferate va continua în următorii ani, ar putea genera costuri suplimentare legate de transportul rutier de 1,45 miliarde euro anual pînă în 2013 şi de 7,8 miliarde de euro anual pînă în 2025. Asociaţia a prezentat Master Planul General de Transport, realizat de compania franceză Louis Berger, în baza unui contract de 2,5 milioane de euro, semnat în decembrie 2006 cu Ministerul Transporturilor. „Se observă că presiunea asupra economiei româneşti, dacă se continuă subfinanţarea căii ferate, este mai mică cu 1,45 miliarde de euro pe an pînă în 2013 şi 7,8 miliarde de euro pe an pînă în 2025. Asta înseamnă că PIB-ul României va fi mai mic cu aceste sume, legate de costurile transportului rutier”, a declarat, ieri, secretarul general al AIF, Ştefan Roşeanu. Asociaţia este nemulţumită de proiectele feroviare descrise în document, pe care le consideră tratate superficial, mai ales că, din cele 400 de pagini, primele 250 sînt introductive şi prezintă realitatea economiei româneşti. Documentul este valabil pentru perioada 2008-2025 şi a fost împărţit în două intervale, respectiv 2008-2013 şi 2014-2025. În prima perioadă, consultantul descrie proiectele negociate deja cu Comisia Europeană (CE), şi se referă la coridorul IV de transport paneuropean (Curtici-Braşov-Bucureşti-Constanţa), mai puţin sectorul Curtici-Braşov, care este tratat în cea de-a doua perioadă. Totodată, pentru perioada 2014-2025, sînt discutate proiectele referitoare la coridorul IX şi reabilitarea liniei Bucureşti-Craiova. Printre proiectele care nu apar menţionate se numără extinderea electrificării, implementarea unor sisteme de management al traficului avansate, dublarea liniilor şi linia de mare viteză. Recomandarea Louis Berger constă în realizarea unui studiu de fezabilitate pentru linia de mare viteză pînă în 2015, costul estimat fiind de aproximativ 20 de milioane de euro. De asemenea, documentul explică faptul că subfinanţarea sistemului feroviar va duce la scăderea vitezei de circulaţie a trenurilor cu 0,8 kilometri/ oră/ an. Totuşi, Louis Berger a întocmit o listă cu proiectele de reabilitare a infrastructurii privind creşterea vitezei pînă la 160 km/ oră. Astfel, pentru linia Braşov-Ilia (judeţul Hunedoara), costurile sînt estimate la 2,73 miliarde de euro, Predeal-Braşov - 250 milioane de euro, Ploieşti-Iaşi - 3,5 miliarde de euro şi Calafat-Craiova - 422 milioane de euro. Potrivit Master Planului, lipsa coordonării dintre gările principale şi cele secundare, a transparenţei costurilor, a materialului rulant specializat, a vitezelor medii mai reduse faţă de transportul rutier duc la scăderea calităţii serviciilor pe calea ferată. Master Planul va sta la baza tuturor operaţiunilor de proiectare a infrastructurii de transport, pînă în 2025, şi este împărţit în proiecte de importanţă naţională şi cele de importanţă locală. Contractul încheiat cu Louis Berger este co-finanţat de Guvern şi CE.