Masterclass cu Nae Caranfil

Cei care doresc să descopere tainele realizării unui film au ocazia să afle aceste secrete de la cineastul Nae Caranfil, care va susţine un masterclass de regie de film la Asociaţia Culturală „Control N” din Capitală, pe 30 ianuarie, 6 şi 14 februarie. Pe parcursul celor trei întâlniri, el va dezbate statutul şi rolul regizorului în realizarea unei pelicule. Pe 30 ianuarie, Caranfil va susţine seminarul „Pledoarie pentru scenarist”, iar la următoarea întâlnire va face o „Pledoarie pentru regizor”, pentru ca masterclass-ul să se încheie, pe 14 februarie, cu o „Pledoarie pentru autorul total”.

Masterclass-ul se adresează tuturor celor interesaţi de film, profesionişti sau amatori, de orice vârstă. Întâlnirile vor avea loc în intervalul orar 19.00 - 21.00, la sediul Asociaţiei Culturale „Control N”. Grupa masterclass-ului va fi alcătuită din minimum şapte şi maximum 30 de participanţi, iar costul unui pachet de trei şedinţe este de 400 de lei.

Cea mai recentă producţie a regizorului filmului „Restul e tăcere”, Nae Caranfil, este „Closer to the Moon”, peliculă nelansată încă în România, cu un casting anglo-american condus de Vera Farmiga, Mark Strong şi Harry Lloyd. Filmul este realizat în limba engleză şi a deschis cea mai recentă ediţie a Festivalului „Making Waves” de la Lincoln Center din New York.