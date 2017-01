Măsură de protecţie

Soţia unuia dintre cei doi bărbaţi arestaţi preventiv sub învinuirea că ar fi plătit pentru a întreţine raporturi sexuale cu o minoră de 14 ani are un contract de asistent maternal încheiat cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Constanţa (DGASPC). Reprezentanţii instituţiei spun că femeia avea în grijă două fetiţe, în vârstă de nouă şi, respectiv, 11 ani. „Imediat după ce am aflat despre această arestare, am dispus o anchetă internă. Specialiştii noştri au mers la domiciliul asistentei maternale şi au discutat cu cele două minore. Până acum nu există indicii că ele ar fi fost abuzate sexual de soţul acestei femei. Am discutat şi cu procurorul care instrumentează acest dosar şi am hotărât că cea mai bună soluţie este ca cele două minore să fie plasate în grija unui alt asistent maternal”, a declarat Roxana Onea, purtătorul de cuvânt al DGASPC Constanţa. Amintim că mama unei fete în vârstă de 14 ani şi concubinul ei au ajuns în spatele gratiilor, după ce oamenii legii au descoperit că au forţat-o pe minoră, timp de un an, să se prostitueze. Anchetatorii spun că printre clienţii care au plătit pentru a întreţine raporturi sexuale cu adolescenta s-ar număra şi Victor Piciog, în vârstă de 61 de ani, din Constanţa. „Probele pe care le-am adunat până acum indică faptul că victima a fost constrânsă să întreţină raporturi sexuale cu 55 de bărbaţi din oraşul Constanţa şi cu 45 din Năvodari, în decurs de un an”, a declarat Adina Florea, prim-procurorul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa. „Atât mama cât şi bunica micuţei, care practicau prostituţia, îşi întrebau clienţii, la sfârşitul întâlnirilor, dacă nu vor să întreţină raporturi sexuale şi cu minora, specificând şi gradul de rudenie existent între ele şi copilă. Clienţii erau găsiţi şi de concubinul mamei. Aceştia plăteau între 100 şi 150 de lei”, a adăugat Adina Florea. Oamenii legii continuă cercetările pentru identificarea tuturor celor care au plătit pentru a întreţine raporturi sexuale cu minora.