Măsurarea glucozei din lacrimi

În curând va fi posibil să se măsoare glicemia în lacrimi, datorită cercetătorilor de la Universitatea din Arizona şi de la Mayo Clinic din SUA. Aceştia lucrează la un aparat care va permite diabeticilor să nu se mai înţepe în deget de câteva ori pe zi. Aparatul este dotat cu un nou tip de captator care foloseşte lichidul lacrimal pentru a măsura cantitatea de glucoză a fiecărui individ. Inginerul Jeffrey T. LaBelle, autorul noului captator, afirmă că noua tehnologie ar permite pacienţilor să verifice mai des cantitatea de glucoză şi astfel să-şi ţină sub control diabetul. Tehnologia utilizată pentru acest nou test a făcut deja obiectul unui articol publicat în ”Journal of Diabetes Science and Technology”. Potrivit Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, 220 de milioane de persoane din lumea întreagă se confruntă în prezent cu probleme de diabet.