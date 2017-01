Măsuri anticriză pe piaţa de capital

Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare (CNVM) a redus la jumătate comisionul pentru tranzacţiile de la Bursă pe perioada februarie-iulie. Scăderea operată este de la 0,08%, la 0,04%, potrivit unui set de măsuri luate de autoritate pentru susţinerea pieţei de capital în contextul crizei economice. Reducerea comisionului cerut la tranzacţionare este o continuare a procesului început de CNVM la începutul lunii octombrie a anului trecut, cînd autoritatea a suspendat timp de trei luni taxa la tranzacţionare. \"Am aprobat suspendarea tarifelor la ofertele publice iniţiale de vînzare pentru listarea la Bursă a pachetelor de acţiuni deţinute de stat la companii\", a declarat preşedintele CNVM, Gabriela Anghelache. Comisia va suspenda, totodată, pînă la sfîrşitul anului, şi comisionul de 0,08%, pentru tranzacţiile cu titluri de stat, iar pentru ofertele publice iniţiale pentru listarea la Bursă a companiilor care s-au aflat în proprietatea statului sau care se privatizează nu va mai cere taxa de 0,1% din valoarea operaţiunii. Autoritatea pieţei de capital a anunţat că va autoriza imediat şi fără costuri documentele de ofertă publică iniţială pentru companiile la care statul deţine participaţii. O altă măsură anticriză este susţinerea creării în România a unei platforme de tranzacţionare regionale, la care să participe companiile statelor din regiune. Măsurile luate de CNVM pentru a ajuta piaţa de capital să supravieţuiască crizei financiare vor afecta însă semnificativ veniturile şi încasările Comisiei. Principalele surse de finanţare ale CNVM sînt veniturile obţinute din comisioanele aplicate tranzacţiilor de pe pieţele reglementate. \"Am refăcut bugetul pentru acest an deoarece măsurile luate vor duce la reducerea veniturilor şi cheltuielilor. Ne aşteptăm ca, pentru acest an, cheltuielile cu personalul să scadă cu aproape 20%, iar toate cheltuielile vor fi făcute cu maxim de eficienţă\", a mai spus Anghelache. Şeful CNVM nu a dat mai multe detalii despre previziunile pentru bugetul pe acest an, spunînd că proiectul urmează să fie analizat de Parlament. Comisia a avut, în 2006, un excedent de 17,1 milioane lei (4,8 milioane euro), în timp ce, în 2007 (care a fost cel mai bun an din istoria recentă a Bursei), estimările au fost depăşite cu 25 milioane lei (7,5 milioane euro). CNVM va înlesni, în plus, şi fuziunile dintre firmele de brokeraj, suspendînd, în perioada 1 februarie - 31 decembrie, tarifele percepute pentru modificarea actelor constitutive ale societăţilor de intermediere. Pentru acest an, Comisia vrea să realizeze o monitorizare mult mai exigentă asupra intermediarilor de pe piaţa de capital, în condiţiile în care reducerea rulajelor de la Bursă afectează semnificativ activitatea firmelor de brokeraj. Această măsură vine după ce Comisia a descoperit abateri grave de la legislaţia pieţei de capital la mai multe firme de brokeraj, în urma unor controale. CNVM a retras în ultimele două luni autorizaţiile de funcţionare ale firmelor de brokeraj Mobinvest şi Orizont Vest, ambele din Oradea, şi a Central European Investments din Bucureşti, şi a restricţionat pentru trei luni activitatea NHL Securities din Bucureşti. Autoritatea a mai suspendat pentru două săptămîni şi activitatea SSIF Broker Cluj-Napoca. Autoritatea intenţionează, de asemenea, să introducă noi instrumente financiare, inclusiv pentru acoperirea riscului.