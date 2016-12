Măsuri de încurajare a natalităţii

UDMR va propune coaliţiei o serie de măsuri „în zona familiei, în zona demografică“, a declarat vicepreşedintele politic al Uniunii, Laszlo Borbely. „Vor fi unele legi la care vom avea o contribuţie anume. Am văzut ce se întâmplă la recensământ, a scăzut populaţia României destul de drastic, şi în acest domeniu ar trebui să mai negociem cu Coaliţia, chiar dacă avem un buget, să sprijinim mai mult familia, să sprijinim pe cei care ajută demografic mamele. Deci e o zonă în care vom mai discuta. Şi în zona economică, să vedem cum putem lua noi măsuri de relansare a economiei. Dar spectaculos nu cred că va fi“, a declarat Borbely, întrebat fiind ce măsuri plănuieşte UDMR pentru 2012. Borbely s-a arătat însă pesimist că Statutul Minorităţilor va fi adoptat în acest an. „Avem şi noi o supărare mare cu legea minorităţilor care e de cinci ani în Parlament şi deocamdată nu am reuşit. Din păcate, probabil nici cu legea minorităţilor nu o vom putea scoate la capăt pentru că varianta pe care ar propune-o colegii din Coaliţie nu ar fi acceptabilă“, a subliniat el.