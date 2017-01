Măsuri de securitate draconice la Facultatea de Medicină! Ce se întâmplă?

Facultatea de Medicină din cadrul Universității ”Ovidius” din Constanța (UOC) va organiza, în cel mai scurt timp, o nouă sesiune de admitere. Pentru a elimina orice suspiciune de necorectitudine în ceea ce privește admiterea, decanatul facultății, cu aprobarea conducerii UOC, a luat măsuri de securitate draconice.

Facultatea de Medicină din cadrul Universității "Ovidius" din Constanța (UOC) va organiza, în cel mai scurt timp, o nouă sesiune de admitere. Pentru a elimina orice suspiciune de necorectitudine în ceea ce privește admiterea, decanatul facultății, cu aprobarea conducerii UOC, a luat măsuri de securitate draconice. "Vrem ca totul să fie ca la carte, să nu existe niciun semn de îndoială. Am respectat și vom respecta la virgulă metodologia de admitere. Am luat în calcul absolut toate aspectele, astfel încât să nu apară discuții pe marginea întocmirii subiectelor de concurs", a declarat, pentru "Telegraf", decanul Facultății de Medicină Constanța, conf. univ. dr. Dan Iliescu.

NIMENI NU PUNE MÂNA PE SUBIECTE!

Decanul a explicat că există o bază de date orientativă publică în ceea ce privește materia, publicată pe site-ul UOC (www.univ-ovidius.ro), iar comisiile sunt stabilite și aprobate de facultate, senat, universitate, încă din luna mai. Conf. univ. dr. Iliescu garantează că nimeni nu va pune mâna pe subiecte, că acestea nu au cum să se afle, așa cum se zvonise în anii trecuți. De ce? Subiectele vor fi stabilite în noaptea de dinaintea concursului (duminică, 24 iulie - facultatea de medicină). Astfel, duminică, 24 iulie, începând cu ora 20.00, se adună membrii comisiei, într-o cameră securizată, păzită. ”Toți membrii comisiei vor intra în camera respectivă fără telefoane mobile, iar accesul la internet va fi blocat în întreaga clădire, astfel încât să nu mai existe niciun mijloc de comunicare”, a explicat decanul. În cazul în care va exista o urgență, persoana din comisie va părăsi sala sub pază, se va face un proces verbal, astfel încât totul să fie sigur. ”Extragerea subiectelor va fi făcută de către un program informatic special, potrivit regulamentului de admitere, din baza existentă; sunt întrebări de ordinul miilor. După alegerea subiectelor, comisia le verifică, iar dacă va fi cazul, le corectează. Ele vor fi amestecate pe 4 variante, P, Q, R, respectiv S”, a explicat decanul facultății de medicină. După ce sunt stabilite toate cele 4 variante de concurs, întrebările fiind amestecate astfel încât să nu existe similitudini între variante, sunt puse în plicuri și sigilate. Membrii comisiei nu părăsesc sub nicio formă sala până a doua zi, când vor preda, sub pază, plicurile sigilate, în fața candidaților. ”Abia după se desfac plicurile și sunt date candidaților variantele cu subiecte, ei pot pleca. Subliniez că, în tot acest timp, sala este păzită, totodată fiind asigurată paza și pe culoarele facultății”, adaugă decanul.

GRILE ȘI CORECTURA

Candidații la medicină generală, de exemplu, vor avea de răspuns la un număr de 100 de grile, dintre care 75 sunt de biologie și 25 de fizică sau chimie, la alegere, în funcție de opțiuni. Corectura se va face prin scanare computerizată, de altfel procedeu ce se practică de peste 15 de ani. Rezultatele vor fi afișate în termenul maxim de 48 de ore, acestea reprezentând, inițial, liste parțiale de verificare a rezultatelor. Candidații vor avea la dispoziție o zi pentru a depune contestații. Trebuie menționat că toți candidații care vor lua note peste 5,00 nu vor fi trecuți respinși, ci admiși în așteptare. Abia după ce se vor afișa listele finale, după perioada înscrierilor, se va decide ce statut vor avea. ”Este posibil să se retragă unii candidați care s-au înscris la mai multe facultăți, de exemplu”, spune decanul.

ÎNSCRIȘI

Reamintim că pentru medicină generală și-au depus dosarele 480 de candidați, pe un număr de 132 de locuri la fără taxă, ceea ce înseamnă că 3,6 candidați se vor bate pe loc. Bătălie mare este și la specializarea asistenți medicali generaliști: pe cele 5 locuri bugetate de stat se bat 70 de candidați, adică 14 pe loc. Cea mai mare concurență este la specializarea BFT, respectiv pe cele 5 locuri bugetate de stat s-au înscris nu mai puțin de 185 de candidați, ceea ce înseamnă 37 de candidați pe un singur loc. ”Ne bucurăm de interesul tinerilor. Numărul de înscriși constatăm că este aproape constant față de anul trecut”, a declarat decanul. Vom reveni cu detalii referitoare la concursul de amitere 2016, dar și cu notele obținute de candidați.

