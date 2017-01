Măsuri de siguranţă împotriva inundaţiilor

Având în vedere noua atenţionare de cod portocaliu, Primăria Constanţa a decis să menţină măsurile luate pentru prevenirea eventualelor probleme ce ar putea fi cauzate de inundaţii. „La sfârşitul săptămânii trecute am luat o serie de măsuri pentru protejarea locuinţelor pe străzile Oneşti şi Dragoslavelor, unde au fost afectate mai multe gospodării. Le-am promis locuitorilor de aici că vom găsi o soluţie pentru evitarea unor astfel de probleme pe viitor, însă ultimele avertizări de cod galben şi ulterior de cod portocaliu de ploi nu ne-au permis să găsim soluţiile pentru a rezolva problemele. În aceste condiţii am apelat la soluţiile de urgenţă. Mai exact am umplut 500 de saci cu nisip, am ridicat două baraje pe cele două străzi. De asemenea, angajaţii SCIL Confort Urban au lucrat la înălţarea carosabilului acolo unde erau probleme, iar angajaţii RAJA au curăţat canalizările din zona Delfinariu”, a declarat viceprimarul Constanţei, şeful Comandamentului pentru Situaţii de Urgenţă din cadrul Primăriei Constanţa, Gabriel Stan. El a precizat că locuitorii celor două străzi afectate au primit din partea Primăriei saci cu nisip pentru a-i folosi în cazul în care apa va trece peste barajele deja existente. De asemenea, Gabriel Stan a spus că aceleaşi măsuri de prevenire au fost luate pe bulevardul 1 Mai, în dreptul bisericii Sf. Maria, şi în dreptul Secţiei 5 Poliţie. Totodată, municipalitatea a pregătit încă 250 de saci de nisip pe care îi va folosi dacă situaţia o cere.

Primăriile, în alertă

Prefectul Constanţei, Bogdan Huţucă, a dat ieri dispoziţie tuturor şefilor de deconcentrate, în cadrul unei întâlniri, să colaboreze între ei având în vedere avertizarea de Cod portocaliu de ploi. De asemenea, prefectul a cerut primarilor, printr-o adresă, să convoace comitetele locale pentru situaţii de urgenţă şi să asigure permanenţa la primării. În plus, Huţucă a cerut primarilor să monitorizeze cursurile de apă în zona podurilor şi podeţelor şi să găsească locaţii pentru adăpostirea populaţiei în cazul unor posibile evacuări.

Comandament RAJA pentru situaţii de urgenţă

Pentru buna funcţionare a sistemului de alimentare cu apă şi canalizare şi pentru a interveni cu promptitudine în rezolvarea situaţiilor ce pot apărea, la nivelul SC RAJA SA Constanţa a fost activat Comandamentul pentru situaţii de urgenţă. Reprezentanţii Comandamentului asigură permanenţa la conducerea acţiunilor specifice întreprinse în această perioadă 24 de ore din 24. Pentru comandamentul general permanenţa este asigurată prin rotaţie de către conducere. La nivelul centrelor zonale permanenţa în coordonarea activităţilor este asigurată de şefii de secţie. Pentru asigurarea funcţionării sistemelor operate au fost constituite zeci de echipe de intervenţie dotate cu toate utilajele necesare. „Asigurăm toţi abonaţii societăţii că RAJA Constanţa va depune toate eforturile pentru asigurarea serviciilor de alimentare cu apă la parametrii optimi. Facem un apel către toţi abonaţii care înregistrează probleme la sistemul de alimentare cu apă potabilă şi canalizare, pentru remedierea acestor situaţii într-un timp cât mai scurt, să sesizeze toate avariile apărute la dispeceratul societăţii, la numărul de telefon: 0241.66.44.44 sau 112”, a declarat purtătorul de cuvânt al societăţii constănţene, Irina Oprea.