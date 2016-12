Măsuri pentru controlul populaţiei canine

REGULAMENT Anual, aproximativ 100 de persoane din Cernavodă se prezintă la medic cu plăgi muşcate de câini. Cu o astfel de statistică în buzunar, autorităţile locale încearcă să combată acest fenomen printr-o serie de decizii menite să reducă drastic numărul câinilor, cu şi fără stăpân. În acest sens, primarul Gheorghe Hânsă a declarat că va propune Consiliului Local Cernavodă adoptatea unui amplu regulament privind gestionarea populaţiei canine. „Este pentru prima dată când Cernavodă va avea un regulament care va cuprinde paşi concreţi pentru prevenirea înmulţirii câinilor”, a spus primarul. Hânsă a afirmat că, alături de o asociaţie din Italia, „Salvaţi Câinii”, Primăria doreşte să ţină sub control situaţia populaţiei canine cu stăpân, prin sterilizarea, vaccinarea antirabică şi microciparea câinilor, acţiuni urmate de crearea unei baze de date. În plus, spune edilul, planul va fi implementat cu o echipă formată din trei persoane: un tehnician veterinar din partea asociaţiei „Save the dogs”, care va introduce microcipul, o persoană din partea Primăriei, care va colecta datele stăpânului şi ale câinelui pentru a le trece pe o fişă standard, şi un agent de poliţie care va aduce la cunoştinţă regulamentul programului.

Gheorghe Hânsă a adăugat că regulamentul cuprinde un capitol special, care se referă la câinii fără stăpân. Aceştia vor fi capturaţi, sterilizaţi, deparazitaţi, vaccinaţi şi înregistraţi. Potrivit Primăriei, câinii bolnavi incurabil vor fi eutanasiaţi de către personal specializat al Asociaţiei Save the Dogs. „Oraşul Cernavodă are aproximativ 2.000 de câini, dintre care 500 se află în gospodăriile oamenilor. Aceştia din urmă reprezintă adevărata problemă, pentru că sunt o „pepinieră” a câinilor care trăiesc pe stradă”, a spus Hânsă.