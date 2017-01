Măsuri pentru reducerea cromului din apa potabilă

Specialiştii Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului (DSPJ) Constanţa au depistat mici modificări ale apei potabile distribuită de RAJA locuitorilor din Mihail Kogălniceanu. “Au şi fost trimise unele măsuri ce trebuie luate de RAJA”, spune directorul executiv al DSPJ, dr. Constantin Dina. Medicii spun că cromul este un element chimic care există în mod natural în mediu, fiind răspândit în scoarţa terestră şi deci şi în apele de profunzime. De asemenea, cromul există în mod natural în multe legume, fructe, carne, cereale, drojdie, în organismul plantelor, animalelor şi oamenilor.

ÎN APA POTABILĂ, VALOAREA CROMULUI TOTAL ESTE NORMATĂ LA 50 ΜG/L ŞI PRODUCĂTORII DE APĂ TREBUIE SĂ FACĂ EFORTURI PENTRU RESPECTAREA ACESTEI VALORI

Medicii spun că se impune tratarea apei prin excluderea puţurilor cu încărcătură de crom peste concentraţia maximă admisă, totodată diluţia apei putând să se facă şi folosind şi apa din alte surse. Cromul în mediu poate proveni din activitatea oamenilor (este folosit la fabricarea oţelului şi a diverselor aliaje, în industria vopselurilor şi pigmenţilor, prelucrarea pieilor – tăbăcire, industria sticlei şi ceramicii, pentru confecţionarea conductelor, valvelor, garniturilor, etc). Cromul în natură există sub mai multe forme, respectiv crom metalic, crom trivalent - netoxic şi uneori adăugat în medicamente ca supliment, crom hexavalent – dovedit mai toxic atunci când există în cantităţi mari în special în mediul profesional. “În laborator se determină cromul total, care conţine toate aceste forme în diferite proporţii. Organismul uman are nevoie numai de cantităţi mici de crom, asigurate în cea mai mare parte din alimentaţie”, mai explică specialiştii DPSJ.