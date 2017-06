Măsuri speciale luate de Marea Britanie şi Spania după seria de atacuri informatice

Marea Britanie şi Spania au dispus implementarea unor măsuri speciale în contextul atacurilor cibernetice coordonate care au vizat instituţii, organizaţii şi companii din zeci de ţări, informează site-ul agenţiei Associated Press. Theresa May, premierul Marii Britanii, a confirmat că atacul cibernetic care a vizat sistemul medical britanic este parte a unei serii de incidente informatice produse pe plan internaţional. Theresa May a dat asigurări că nu există indicii că ar fi fost sustrase date ale pacienţilor.

La rândul său, Guvernul din Spania a dispus activarea unui protocol special pentru protejarea infrastructurii esenţiale, în contextul atacurilor cibernetice. Centrul Naţional pentru Protejarea Infrastructurii Esenţiale a luat legătura cu circa 100 de entităţi active în domeniul aprovizionării cu energie, transporturilor, telecomunicaţiilor şi serviciilor financiare, pentru a oferi asistenţă.