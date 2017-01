Măsurile anticriză, bune şi nu prea

Cu toate că l-au susţinut pe Băsescu până în pânzele albe şi au sperat că dacă vor fi de partea PDL poate - poate vor avea şi ei o pâine de mâncat de pe urma pedeliştilor, reprezentanţii PNŢCD au declarat în conferinţa de presă susţinută ieri că nu sunt de acord cu tăierea pensiilor şi a salariilor, care s-a făcut în mod tendenţios. „Într-adevăr, trebuia restructurat sistemul bugetar, însă pensiile trebuiau diminuate în funcţie de contribuţiile la bugetul de stat, iar salariile ar fi trebuit impozitate progresiv. Am fost colegi în campania electorală, însă nu ne asumăm guvernarea pentru măsuri care au fost luate şi pentru care nu am fost consultaţi“, a declarat liderul organizaţiei judeţene a PNŢCD Constanţa, Tudorel Chesoi. La rândul său, liderul organizaţiei municipale, Andrei Gheorghe, spune că această criză economică are şi o componentă morală instalată pe puternice abateri de la principiile morale. Referitor la organizarea partidului, având în vedere demisia liderului ţărănist Marian Petre Miluţ, ţărăniştii au spus că de curând s-a întrunit Biroul Naţional, unde s-a hotărât data Congresului Naţional de alegeri pentru 17 iulie.