Măsurile de austeritate ar putea adânci recesiunea

Economist Intelligence Unit (EIU) consideră că există riscul ca România să fie nevoită să adopte noi măsuri de austeritate, care ar putea prelungi recesiunea, însă a menţinut estimarea privind creşterea economică din acest an la 1%. În acelaşi timp, EIU notează, într-un raport revizuit referitor la perspectivele mondiale, că avansul economic din România va fi susţinut de stabilitatea politică adusă de instalarea noului guvern. Regiunea Balcanilor, în care institutul include România, Bulgaria, Croaţia şi Serbia, va înregistra, în 2010, o creştere economică de numai 0,8%, se arată în noile estimări ale EIU referitoare la evoluţia economiei mondiale. Statele din regiune vor rămâne vulnerabile la crize, în condiţiile menţinerii dezechilibrelor externe, notează raportul. Bulgaria, membră în UE alături de România, va avea performanţe uşor sub cele ale regiunii, întrucât capacitatea ţării de a reacţiona la criză a fost constrânsă de cotarea levei faţă de euro într-un consiliu monetar, fiind nevoită să ducă o politică bugetară strictă. Noile state membre ale Uniunii Europene vor înregistra o creştere a Produsului Intern Brut (PIB) de 1,2%, în 2010, urmată de un avans de 2,9%, anul următor. Inflaţia preţurilor de consum din regiune va atinge 2,6% în acest an şi va încetini la 2,4% în 2011, anticipează EIU. Uniunea Europeană va consemna o creştere economică de numai 0,9%, în 2010, şi de 1,1%, anul viitor.