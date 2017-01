Măsurile lui Boc gonesc funcţionarii din Primărie

Situaţia financiară a Primăriei Pantelimon din Constanţa este dramatică. Pentru că Guvernul nu a alocat bani pentru plata salariilor, şase însoţitori ai persoanelor cu handicap au fost trimişi în şomaj. “Cinci dintre ei au intrat în şomaj începând cu 1 mai 2010, iar cel de-al şaselea de la 1 iunie. Problemele nu se termină aici. Având în vedere măsurile anunţate de Guvern, de reducere a salariilor cu 25% în sistemul bugetar, deja secretarul Primăriei Pantelimon şi-a depus demisia începând cu 1 iulie. Nu exclud posibilitatea ca şi alţi angajaţi din cadrul primăriei să facă acelaşi lucru. Mai mult decât atât, mai avem câteva posturi vacante în urma pensionării unor angajaţi, dar pentru care nu putem face angajări pentru că nu ne permite Guvernul. În aceste condiţii, voi ajunge să rămân singur în primărie. O să îi invit pe Emil Boc şi Traian Băsescu să vină în comuna Pantelimon, să conducă ei primăria”, a declarat primarul comunei, Vasile Neicu. El a precizat că despre dezvoltarea comunei nici nu se poate pune problema, având în vedere că proiectele pe care le are în vedere au nevoie de co-finanţare. “Noi abia avem bani de salarii. Nu ne permitem să finanţăm proiectele pe care am dori să le dezvoltăm. Aveam nevoie de 600.000 de lei pentru echilibrarea bugetului, însă nu am primit decât 100.000 de lei”, a spus primarul. În situaţia acesta sunt multe din primăriile din judeţul Constanţa. Aplicarea măsurilor de austeritate propuse de Guvern ar putea duce la o blocare a autorităţilor publice locale din judeţul Constanţa.