Măsurile sociale din programul de guvernare al PSD, decalate cu o lună

21:18:00 / 30 Decembrie 2016

Pentru Stiti cine sant vinovatii

"Ei sant responsabili care au tinut tara asta in saracie timp de 11 ani" Si cand a condus PSD am fost prosperi, cainii au mers cu covrigi in coada si a curs miere peste tot......ipocritule. PSD/PNL/ALDE/PMP/UDMR/USR sunt praf si pulbere, lupta doar pentru ei si ai lor, sa te gandesti la asta data viitoare cand iti vin facturile la utilitati si te gandesti de unde naibii mai faci rost de bani si luna asta. Seara buna ipocritule.