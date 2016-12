Mătasea de porumb, energizant

Se ştie că mătasea de porumb este un excelent medicament naturist în tratarea mai multor afecţiuni. Are proprietăţi diuretice, antiinflamatorii şi calmante, elimină kilogramele în plus, ameliorează durerile premenstruale, ajută la eliminarea pietrelor de la rinichi, rezolvă afecţiunile prostatei şi alte numeroase probleme urinare. Mătasea de porumb are în compoziţie flavonoide, saponine şi săruri de potasiu, dar şi numeroase vitamine şi substanţe minerale. De asemenea, în mătasea de porumb se mai găsesc şi importante cantităţi de betacaroten şi seleniu. Toate aceste vitamine şi minerale duc la energizarea organismului. Nu trebuie uitat să menţionăm nici faptul că mătasea de porumb luptă împotriva cancerului. Ceaiul fierbinte din mătase de porumb ajută la eliminarea toxinelor din organism şi la regenerarea sistemului urinar, a eliminării pietrelor de la rinichi şi îmbunătăţeşte funcţiile bilei şi ale ficatului. Nu în ultimul rând, mătasea de porumb luptă împotriva insuficienţei cardiace, calmează simptomele cistitei, colicilor şi este un puternic diuretic.