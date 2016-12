Matei îşi reia atribuţiile de primar

După cinci luni petrecute în arestul Poliţiei, primarul Năvodariului, Nicolae Matei, a fost eliberat, ieri, după ce Curtea de Apel Constanţa a admis cererea de eliberare provizorie sub control judiciar. El va fi în perioada următoare sub supravegherea Poliţiei Năvodari, nu-şi va putea schimba locuinţa fără încuviinţarea instanţei, nu va trebui să se apropie de cei implicaţi în dosarul în care este cercetat pentru dare de mită şi nu are voie să deţină arme. Amintim că, în perioada în care Matei nu şi-a putut exercita mandatul de primar, toate atribuţiile lui i-au fost delegate viceprimarului Florin Chelaru, urmând ca edilul şef să-şi reia sarcinile după eliberare. Aşa se face că, de ieri, Matei este din nou primar cu acte în regulă. Prefectul Constanţei, Eugen Bola, a declarat că Matei nu-şi poate pierde mandatul încredinţat de năvodăreni decât dacă va fi condamnat definitiv de instanţă, indiferent dacă ar fi vorba de o condamnare cu executare ori cu suspendare. „Dacă primarul nu-şi poate exercita mandatul atribuţiile lui sunt încredinţate altcuiva, dar nu se pot organiza alegeri anticipate decât dacă instanţa va decide că el este vinovat de fapta pentru care este cercetat. Până atunci, Matei este primar şi se poate întoarce oricând la muncă“, a declarat Bola. Chiar dacă a ieşit abia ieri din arest, primarul s-a arătat dornic de muncă. El a mai spus că de astăzi se va întoarce la muncă. La ieşirea din arest, edilul şef a fost întâmpinat de familie şi de prietenii apropiaţi. Matei a spus că nu doreşte să comenteze condiţiile arestării şi a promis că va învăţa să vorbească.