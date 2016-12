Matei şi Alibec, “legaţi” de Farul pînă în 2013

Doi dintre cei mai promiţători tineri fotbalişti de la FC Farul, Cosmin Matei şi Denis Alibec, au şanse mici de a părăsi echipa constănţeană înainte de vara anului 2013. Alibec a împlinit 18 ani pe 5 ianuarie, în timp ce Cosmin Matei îşi va sărbători majoratul pe 30 septembrie, fiind în ultimul an de juniorat. Ambii au în acest moment contracte de juniori cu gruparea constănţeană, aceste înţelegeri urmînd să expire în vara anului viitor. “Anul viitor, dacă vom considera că avem nevoie de serviciile lor, vor semna contracte pe încă trei ani. Conform regulamentului, orice jucător care îşi termină junioratul, are obligaţia de a semna un nou angajament pe o perioadă de minimum trei ani. Clubul le poate oferi, conform aceluiaşi regulament, salariul mediu pe economie. În ceea ce priveşte eventuale oferte care ar fi venit pe adresa lor, pot să spun că la Farul nu a ajuns niciodată vreo ofertă concretă. Au fost doar simple discuţii la un moment dat, între patronul clubului şi unii impresari, însă nimic serios“, a declarat Dan Pîra, directorul executiv al FC Farul. “Ştiu că au existat oferte pentru mine şi pentru Denis (n.r. - Alibec) de la mai multe grupări europene. Lazio Roma, Inter Milano, Udinese, Portsmouth, Sunderland, dar şi alte cluburi au fost sau poate mai sînt interesate de noi. Din cîte cunosc, eram doriţi la pachet. În cazul în care conducerea ne va da drumul, pentru noi ar fi extraordinar să jucăm la o echipă din Italia sau Anglia. Acum însă ne interesează mai puţin astfel de oferte. Ne dorim, în primul rînd, să ajutăm la salvarea Farului de la retrogradare. Mai important este să acumulăm experienţă în Liga I, să avem continuitate, însă, dacă nu se va putea, vom rămîne la Farul şi în liga secundă pentru a ne face datoria faţă de club“, a declarat Cosmin Matei, mijlocaşul Farului. Cei doi internaţionali de juniori, Denis Alibec şi Cosmin Matei, au fost convocaţi la lotul naţional Under 19 care astăzi, de la ora 16.00, va susţine o partidă de verificare, la Mogoşoaia, împotriva reprezentativei similare a Turciei. Imediat după meci, cei doi fotbalişti vor reveni la Constanţa pentru a se alătura lotului pregătit de Cristi Cămui, Lucian Marinof şi Sevastian Iovănescu.