Matei va ataca decizia instanţei care l-a condamnat la închisoare

06:25:24 / 12 Aprilie 2014

Ce sa faca Ponta?

Nu cunosc dosarul,poate dl primar este nevinovat,sau nu chiar atat de vinovat,dar ma uimesc declaratiile unor pesedisti care cer cu insistenta,obraznicie chiar,interventia directa in justitie,adica in favoarea lor. Si ma intreb inca odata,ce sa faca Ponta? tinand cont ca puterea administrativa nu are de ce sa se inereseze de puterea justitiei