Matei Vișniec, distins cu premiul „Augustin Frăţilă"

Scriitorul Matei Vișniec a câştigat premiul literar „Augustin Frăţilă", în valoare de 10.000 de euro, pentru volumul „Negustorul de începuturi de roman", publicat la editura Cartea Românească, în anul 2013. Ceremonia de decernare a premiului literar „Augustin Frăţilă" - romanul anului 2013, un concurs organizat de Uniunea Editorilor din România (UER), a avut loc marți seară, la clubul Scala Floreasca din Bucureşti. Au fost prezenți membrii juriului - Alex. Ştefănescu, Tudorel Urian şi Daniel Cristea-Enache -, bloggeri, scriitori, Mihai Penescu, directorul UER, Mihai Mitrică, director executiv al Asociaţiei Editorilor din România (AER), precum şi câştigătorul ediţiei de anul trecut a trofeului, Radu Aldulescu.

Matei Vişniec nu a fost prezent la eveniment, acesta fiind la Paris. Totuși, el a transmis un mesaj telefonic: „Toată lumea ştie că eu am scris teatru şi totuşi, de vreo zece ani, cred că am intrat în vârsta romanului. Ceva se întâmplă, nu ştie nici el, scriitorul, ce se întâmplă cu el însuşi. La un moment dat, simţi nevoia să te exprimi prin roman. Sunt foarte trist şi foarte fericit. Trist că nu sunt acolo să mă bucur, dar nu le poţi avea pe toate. Sunt fericit că, de la distanţă, am putut să păstrez un contact cu limba română în aşa fel încât să şi conving oameni foarte exigenţi, bloggeri care m-au citit şi cei trei distinşi membri ai juriului, i-am convins că limba română poate fi păstrată, conservată, hrănită şi de la distanţă - cum mi s-a întâmplat mie să trăiesc în Franţa din '87 încoace”.

Apreciatul scriitor s-a aflat, în luna octombrie, la Constanța, unde a susținut o conferință și i-a fost acordat titlul de Doctor Honoris Causa al Universității „Ovidius”.

Cele cinci romane finaliste pentru premiul literar „Augustin Frăţilă" au fost: „Un singur cer deasupra lor", de Ruxandra Cesereanu (Editura Polirom), „Kinderland", de Liliana Corobca (Editura Cartea Românească), „Jurnalul unui cântăreţ de jazz", de Bujor Nedelcovici (Editura Allfa), „Boala şi visul", de Dan Stanca (Editura Tracus Arte) şi „Negustorul de începuturi de roman", de Matei Vişniec (Editura Cartea Românească).

Aceste cărţi au fost selectate de un juriu de specialitate, format din criticii literari Alex. Ştefănescu, Tudorel Urian şi Daniel Cristea-Enache, din cele 65 de romane înscrise în competiţia pentru premiul în valoare de 10.000 de euro.

Romanele finaliste au intrat apoi în etapa a doua de jurizare, care a avut loc între 20 octombrie şi 25 noiembrie. Un juriu format din 24 de bloggeri a ales câştigătorul premiului, acordând puncte de la 1 la 5 fiecărui roman finalist.