Matei Vişniec, prezent la Avignon cu o piesă dedicată lui Cioran

Piesa lui Matei Vişniec, „Mansardă la Paris cu vedere spre moarte / Sortie de l’armoire M. Cioran\", producţie la care colaborează Teatrul de Stat Constanţa şi La Compagnie du Grande Desherbage din Regiunea Sud – Franţa, va fi prezentată, între 10 iulie şi 2 august, la Festivalul Internaţional de Teatru de la Avignon, în secţiunea OFF. Actorii Teatrului de Stat Constanţa se află, deja, în Franţa şi desfăşoară, zilnic, repetiţii intense. Spectacolul a fost realizat sub coordonarea regizorală a lui Radu Dinulescu şi s-a bucurat de succes atît pe scena de la malul Mării Negre, cît şi în cadrul unui turneu efectuat de actorii constănţeni în Franţa, la începutul acestui an. Din distribuţie fac parte: Denis Wetterwald (Cioran), Dana Dumitrescu (distinsa doamnă), Dan Zorilă (orbul cu telescop), Alain Leclerc/Iulian Enache (profesorul de filozofie), Laura Bilic (fata cu iepuraşul), Marian Adochiţei (tînărul care vrea să se sinucidă), Cristina Oprean (femeia în alb), Mihai Sorin Vasilescu (şeful secţiei apatrizi), Florina Bulgaru (dactilografa), Lana Moscaliuc (femeia care iese din mare), Florentin Roman (bagajistul), Patrick Harivel (preşedintele) şi Pavel Bîrsan (Cioran tînăr).

„Mansardă la Paris cu vedere spre moarte” este un „omagiu subiectiv adus lui Cioran”, aşa cum spune Vişniec. Dramaturgul a spus despre „Mansardă la Paris cu vedere spre moarte\" că „piesa mea este o întîlnire subiectivă şi imaginară între autorul Matei Vişniec şi filosoful Emil Cioran. După moartea sa, Cioran a devenit pentru mine un personaj disponibil. În timpul vieţii, Cioran a ştiut să-şi construiască o mansardă superbă pe acoperişul acestui edificiu atît de rîvnit care se numeşte patrimoniul cultural al umanităţii. Ca personaj, el trăieşte tot timpul în mansarda sa nemuritoare şi continuă să ne incite la a ne pune din nou sub semnul întrebării toate ideile dobândite. Această piesă se doreşte un omagiu subiectiv adus lui Cioran, dar îşi extrage substanţa din gîndirea şi ideile acestui mare filosof. Cunoscătorii operei sale vor identifica repede sursele cioraniene ale unor replici. Pentru cei care îi cunosc mai puţin opera, precizez că piesa mea este impregnată de numeroase idei dezvoltate de Cioran pe teme de o mare diversitate, începînd cu sinuciderea, pînă la destinul poporului român\".