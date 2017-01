Măţel, asaltat de oferte din Liga I

PLOIEŞTI, PITEŞTI, CLUJ. Pus pe lista de transferuri din cauza problemelor financiare, căpitanul Farului, Alexandru Măţel, este asaltat de oferte. Internaţionalul de tineret, care se află în atenţia formaţiei ucrainene Metalurg Doneţk, este dorit şi de alte trei echipe din Liga I. Curtat insistent de Internaţional Curtea de Argeş, Măţel a mai fost contact ieri de alte două cluburi, Astra Ploieşti şi Universitatea Cluj. “Mă bucură faptul că am mai multe oferte, dar nu am luat încă o decizie. Vreau să mă gândesc bine înainte de a alege şi nu mă grăbesc. Probabil că săptămâna viitoare va fi ceva concret. Un lucru este clar, nu mai stau la FC Farul, pentru că vreau să joc din nou în Liga I”, a spus fundaşul dreapta în vârstă de 21 de ani. “Ni-l dorim pe Măţel, pentru că este un jucător de mare perspectivă, care s-ar încadra perfect în proiectul gândit de noi. Antrenorul Mihai Stoichiţă îl ştie foarte bine şi mi-a spus că îl vrea în echipă. Nu am discutat cu cei din conducerea Farului, pentru că situaţia lui Măţel este un pic mai complicată şi nu ştim de cine aparţine. Sperăm totuşi să finalizăm transferul”, a recunoscut Dennis Şerban, actualul manager sportiv al Astrei şi, totodată, fostul antrenorul al constănţenilor. Cea mai avantajoasă din punct de vedere financiar este însă oferta de la Universitatea Cluj, nou-promovată în Liga I.

MATEI , PRIMUL ANTRENAMENT. Plecat în cantonament cu vicecampioana Unirea Urziceni, Cosmin Matei s-a pregătit, ieri, pentru prima oară sub comanda antrenorului Ronny Levy. Mijlocaşul în vârstă de 19 ani are la dispoziţie cinci zile pentru a-l convinge pe tehnicianul israelian că merită să fie achiziţionat, urmând ca, la finalul acestei săptămâni, să revină la Constanţa pentru a susţine examenul de bacalaureat.