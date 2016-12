Matematica, misiune imposibilă pentru elevii de clasa a VIII-a?

Matematica le dă bătăi de cap elevilor de clasa a VIII-a! Cei mai sensibili elevi care au dat ieri simularea Evaluării Naționale (EN) la Matematică au ieșit din testare cu lacrimi în ochi, pentru că subiectele primite au fost mai grele decât se așteptau. O elevă de la Liceul Teoretic ”Decebal” din Constanța nu a putut să explice din cauza plânsului ce i s-a părut mai greu în cele trei subiecte, însă era convinsă că nu va lua o notă de trecere la simulare. Colegii săi, mai relaxați, au povestit că subiectele au fost destul de dificile pentru nivelul lor de pregătire, iar partea a treia a probei a fost misiune imposibilă. ”La ultimul subiect nu am scris nimic. Mi s-a părut foarte greu. Am greșit și desenul de vreo patru ori. Oricum, sper să fi rezolvat corect celelalte exerciții”, a povestit unul dintre elevii de la acelaşi liceu. Un alt tânăr îi povestea colegului său că nu s-a pregătit deloc pentru simulare, așa că nu are așteptări prea mari. ”Oricum nu suntem notați la simulări, așa că nu m-am agitat prea mult. Și în vară, după evaluare o să merg direct la plajă”, se lăuda elevul. Dacă băieții nu s-au arătat îngrijorați de testul la care tocmai fuseseră supuși, cea mai mare preocupare a fetelor a fost numărul de pagini scrise. ”Eu am scris șapte pagini, am mai și greșit și am tăiat exercițiul cu totul. Sper ca din tot ce am scris să fie și ceva corect. M-am pregătit pentru simularea la matematică pentru că știam că va fi mai greu și sper să iau măcar nota 8”, a spus una dintre elevele Liceului ”Decebal” la ieșirea din simularea EN.

FĂRĂ RECAPITULARE CORESPUNZĂTOARE ÎNAINTE DE SIMULARE? Inspectorul școlar de matematică din cadrul ISJ Constanța, prof. Daniela Bălănescu, a explicat că subiectele realizate de Centrul Național de Evaluare și Examinare au fost de nivel mediu. ”Elevii încă nu au terminat recapitularea materiei, iar partea geometriei în spațiu a fost predată, însă nu au apucat încă să o aprofundeze suficient. Probabil de aceea ultimul subiect li s-a părut mai greu, pentru că le testa cunoștințele de geometrie și perpendicularitate în spațiu”, a explicat inspectorul. Simularea are rolul de a testa cunoștințele dobândite de tineri până în acest moment, însă este greu de înțeles de ce elevii nu au reușit să recapituleze toate conținuturile cuprinse în programa pentru simulare care a fost făcută publică încă de la începutul lunii ianuarie. Prof. Bălănescu a adăugat că elevii nu ar trebui să considere notele mai mici o tragedie, pentru că, potrivit metodologiei, acestea nu se trec în catalog. Nu putem să nu ne gândim că, totuși, o situație în care elevii iau note mai mici la simulare în condițiile în care recapitulările pentru testare nu au fost parcurse complet îi poate influența emoțional, creându-le impresia că nu sunt capabili să promoveze. Potrivit unui comunicat al ISJ Constanța, la simularea EN la Matematică au participat 5.982 de elevi și nu au fost înregistrate incidente. Rezultatele vor fi afișate pe 6 martie, la unitățile de învățământ.