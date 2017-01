Matematica, pe înţelesul tuturor

Matematica este una dintre puţinele ştiinţe care are aplicabilitate în toate domeniile. Din păcate, tot mai puţini elevi se arată interesaţi de studiul acesteia. Pentru a-i ajuta pe profesorii de matematică de pe raza judeţului Constanţa să reaprindă pasiunea tinerilor învăţăcei pentru această disciplină, reprezentanţii Consiliului Judeţean Constanţa (CJC) şi cei ai Societăţii de Ştiinţe Matematice (SSM) din România au încheiat un Protocol de Parteneriat. În cadrul acestei colaborări, vor fi desfăşurate o serie de activităţi menite să îmbunătăţească pregătirea matematică a elevilor de pe raza judeţului nostru. „Matematica îi ajută pe elevi să-şi dezvolte gândirea analitică, să formuleze raţionamente. Este o disciplină foarte frumoasă, depinde de noi, profesorii, cum o prezentăm”, a declarat vicepreşedintele SSM şi, totodată decanul Facultăţii de Matematică şi Informatică din cadrul Universităţii „Ovidius” Constanţa, prof. univ. dr. Wladimir Georges Boskoff. În cadrul protocolului, au fost realizate mai multe DVD-uri care conţin 14 lecţii de geometrie (corespunzătoare materiei din clasa a VI-a). Lecţiile, grupate sub titlul „Geometria bazată pe raţionament”, sunt susţinute de prof. univ. dr. Wladimir Georges Boskoff. Acestea vor fi trimise către toate şcolile de la nivelul judeţului Constanţa, profesorii de matematică putând, astfel, să-şi perfecţioneze metoda de predare.

COLABORAREA CONTINUĂ. „Pentru că la nivel naţional nu se face nimic pentru a sprijini cadrele didactice, am decis să luăm măsuri la nivel local. Profesori au nevoie de metode noi, de logistică, pentru a-şi putea desfăşura activitatea. Prin aceste cursuri urmărim îmbunătăţirea calităţii învăţământului matematic la nivelul judeţului”, a declarat vicepreşedintele CJC, Cristinel Dragomir. Primele DVD-uri au fost împărţite, ieri, dascălilor din şcolile constănţene, în cadrul primei şedinţe cu profesorii de matematică. Pe viitor, în cadrul protocolului încheiat între CJC şi SSM, vor fi realizate DVD-uri cu lecţii de geometrie şi pentru materia din clasele a VII-a şi a VIII-a. „Acestea pot fi predate de profesori la cursuri sau pot fi chiar multiplicate şi date elevilor”, a precizat vicepreşedintele SSM. În acest fel, profesorii vor putea acorda mai mult timp explicaţiilor suplimentare şi exerciţiilor la clasă. Cadrele didactice constănţene prezente, ieri, la Biblioteca Judeţeană s-au arătat încântate de iniţiativa CJC şi SSM. Potrivit profesorului de matematică Elena Oianu, din cadrul Grupului Şcolar Cumpăna, cursurile vin atât în sprijinul profesorilor, care vor câştiga în ceea ce priveşte metoda de predare, cât şi al elevilor, care vor reînvăţa cât de plăcută poate fi matematica.