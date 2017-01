„Matematică şi poezie pentru vremurile care vin” la UMC

Universitatea Maritimă din Constanţa (UMC) a fost gazda unei întîlniri spectaculoase: prof.univ.dr. George Isac, asistentul celebrului Grigore C. Moisil, a susţinut în spaţiul universităţii constănţene o conferinţă pe tema „Matematica şi poezia pentru vremurile care vin”. Devenit un trend pentru poezie, acest „va să vie” uzează la maximum efortul imaginativ al matematicianului care, eliberat de formulele şi analizele sale, se trezeşte în cîmpul sensibilităţii creatoare a poeziei. „Profesorul George Isac predă matematică la nivel de modelare, o matematică inginerească, care funcţionează după formule aplicabile la cazuri stricte. Nivel de modelare înseamnă ca, plecînd de la un fenomen fizic, biologic sau de altă natură, să realizezi, pentru acel fenomen, o formulă matematică”, a declarat decanul Facultăţii de Navigaţie din cadrul UMC, prof.univ.dr. Ioan Mircea Popovici. Profesorul intră aici în zona poeticii matematicii, depăşind stadiul strict al aplicabilităţii şi ajungînd în zona lui „ce s-ar putea aplica”. Prof.univ.dr. George Isac este fondatorul teoriei complementarităţii cu aplicaţii în modele economice în probleme de echilibru şi în numeroase teoreme. Autor a multor monografii, laureat al Academiei Române în 2005, personalitate marcantă a spaţiului cultural canadian - predă la Royal Military College, Departament of Mathematics, Ontario, Canada - prof. George Isac a ales Universitatea Maritimă din Constanţa ca fiind punctul de plecare al unui turneu naţional de conferinţe. De la Constanţa, el va merge la Bucureşti şi la Cluj, periplul său românesc încheindu-se cu înfiinţarea unei fundaţii care îi va purta numele. „Această întîlnire, a două civilizaţii, două şcoli cît se poate de distincte, ne face o plăcere incredibilă. El e un om de o înaltă ţinută ştiinţifică, un om de cultură proeminent, pentru noi este un imens cîştig”, spunea, emoţionat, prof.univ.dr. Popovici, unul dintre poeţii-matematicieni renumiţi ai Constanţei. Auditoriul a fost şi el unul special. În sala de conferinţe s-au aflat artişti plastici, poeţi, oameni de ştiinţă, alături de studenţi de la toate universităţile din oraş. Matematica necesită efort, „este o ştiinţă cronofagă”, şi dincolo de exerciţiu, ea are nevoie şi de imaginaţie. Discursul aplicat al profesorului Isac a fost, de fapt, o trecere prin istoria matematicii, de la începuturi, depăşind prezentul şi ajungînd la ceea ce-l interesează de fapt, viitorul ei.